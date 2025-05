¿Qué es la Nueva Ruta de la Seda de China y cómo impacta en América Latina?

–El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que firmará un memorando de entendimiento relacionado con la Nueva Ruta de la Seda de China, como parte de las acciones que hará en la visita que inició oficialmente este lunes en el gigante asiático.

«Vamos a firmar la Ruta de la Seda, tanto América Latina como Colombia somos libres, soberanos e independientes. Y las relaciones que establecemos con cualquier pueblo del mundo, al norte, al este, al oeste o al sur, deben ser en condiciones de libertad e igualdad; y en esa medida, hemos decidido dar un paso al frente profundo entre China y América Latina», dijo el mandatario al respecto, según un video publicado por la Presidencia colombiana.

Petro aseguró que el acuerdo no solo se tratará de intenciones de entrar al bloque, sino que su Gobierno tomó la decisión de ingresar de lleno a la alianza.

Su anuncio se da entre el pataleo de EE.UU., cuyo enviado especial para América Latina, Mauricio Claver-Carone, señaló que «el acercamiento del presidente Petro con China es una gran oportunidad para las rosas de Ecuador y el café de Centroamérica»; declaración que fue interpretada por Colombia como una «amenaza», pues da a entender que Washington dejaría de comprar esos productos a Bogotá.

La Nueva Ruta de la Seda, cuyo nombre oficial es ‘Iniciativa de la Franja y la Ruta’, fue lanzada en 2013 por el presidente de China, Xi Jinping.

Se trata de un «vasto proyecto de infraestructuras que China ideó para impulsar el comercio y la conectividad», en principio en Asia, Europa y África, detalla el Foro Económico Mundial, que menciona que «la iniciativa -también conocida como la Iniciativa de Una Franja y Una Ruta o la Nueva Ruta de la Seda- ha incluido numerosos proyectos de desarrollo físico e inversión financiera que van desde la construcción de vías férreas hasta redes de satélites».

Al inicio, América Latina no estaba contemplada dentro de la iniciativa, pero esta se extendió a la región tras el memorándum de entendimiento firmado por Panamá y China en 2017.

Este país centroamericano fue el primero de esa parte del planeta en sumarse y, también mediante la firma de memorandos de entendimiento, le siguieron otros 21 países, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Entre ellos están Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.

«Hasta ahora, más de 150 países y 30 organizaciones internacionales han firmado acuerdos de cooperación en el marco de esta iniciativa», indica la organización.

En la región, los acuerdos firmados ya se ven materializados en algunas obras de gran envergadura, como, por ejemplo, la reconstrucción del aeropuerto internacional «Eloy Alfaro» en la ciudad ecuatoriana de Manta, reseña El Diario; o la ampliación del ahora megapuerto de Chancay, en Perú, a cuya inauguración, a finales de 2024, acudió el propio Xi Jinping.

En sus recientes declaraciones, el presidente colombiano Gustavo Petro comentó que antes existía otra Ruta de la Seda, que iba de China, pasaba por los países árabes, en el Medio Oriente, los turcos y seguía a Europa.

«Así se hizo rico Italia, sus ciudades, no existía Italia, Holanda, Bélgica; así se creó el capitalismo en esas mismas regiones», enfatizó.

Agregó que la Nueva Ruta de la Seda hoy es planetaria y permite el desarrollo industrial de última generación. Por tanto, indicó que eso es lo que busca con este acuerdo, «que Colombia, como el centro del mundo, pueda desarrollar la infraestructura de la inteligencia artificial y su juventud aprenderla».

«De tal manera que una isla como San Andrés, por ejemplo, cuya juventud sale piloteando barcos cargados de cocaína, pueda quedarse en San Andrés, comunicarse con el mundo vía fibra óptica y ganar dinero a través de las aplicaciones, eso mismo se puede hacer en Buenaventura, eso mismo se puede hacer Santa Marta y el Caribe», manifestó, refiriéndose a varios lugares de su país.

Panamá, en cambio, anunció su retiro de la ‘Iniciativa de la Franja y la Ruta’. El pasado 3 de febrero, tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que su país no renovará el memorándum de entendimiento de la iniciativa.

«El memorándum de entendimiento del año 2017 sobre la Ruta de la Seda (‘Belt and Road Iniciative’) no será renovado por mi Gobierno. Vamos a estudiar la posibilidad de si se puede terminar antes o no, pero creo que le toca en uno o dos años la renovación porque es cada tres», declaró Mulino durante una rueda de prensa.

Esto ocurrió apenas días después del inicio de la administración de Donald Trump y en medio de las críticas de Washington por la presunta «influencia» de China en el canal interoceánico que atraviesa al país centroamericano.

Al igual que en proyectos de Colombia y Panamá, EE.UU. también ha manifestado «preocupación» por el megapuerto de Chancay. (Información RT).