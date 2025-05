Consulta popular tuvo su primer debate en Senado

–Las 12 preguntas de la consulta popular con las que el Gobierno Nacional busca convocar a los colombianos a las urnas, tuvieron su primera discusión en la plenaria del Senado de la República. A esta corporación le quedan 15 días para determinar si el texto que radicó el presidente Gustavo Petro como respuesta al hundimiento de la reforma laboral, es viable o no.

Las intervenciones iniciaron con las palabras del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien señaló que la consulta se llevó a la rama legislativa con el fin de que el electorado vote sus propias reformas y no respondan a las mayorías políticas del momento.

“No aprobaron ninguna reforma social del Gobierno. El ciudadano que ha visto que sus derechos se han fragmentadoes el que se apela a la democracia participativa y es aquella la que debe acercar al Congreso. Por eso lo que hemos traído es la Ley 134 de 1994 que dice que si hay un bloqueo institucional entre el legislativo y el ejecutivo la alternativa es la consulta popular”, dijo el ministro.

«Los costos de la campaña; ese es un tema recurrente. Que vale 700 mil, que vale 800 mil; cada vez que oigo una entrevista (…) le suben 100 mil millones de pesos. La democracia no es barata; las dictaduras sí lo son. Cualquier peso que usted le invierta a la democracia, siempre será preciado», precisó.

A quienes dicen que la #ConsultaPopular cuesta mucho dinero: las democracias no son baratas, las dictaduras sí lo son. Todo peso que se invierta en la democracia siempre será preciado. pic.twitter.com/A9DP6HTfdV — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 14, 2025

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguíneo Páez, manifestó que la reforma laboral ha contado con el “talante democrático” toda vez que en su paso por la Cámara de Representantes sufrió la modificación de 65 de los 83 artículos que contempla la reforma.

“Una vez se votó el archivo de la reforma en Comisión Séptima de Senado, el senador Fabián Díaz presentó un recurso de apelación y hoy, 9 semanas después no se tiene certeza de su futuro”, advirtió.

Señaló que “la Consulta Popular no surgió como un capricho del presidente Gustavo Petro, sino como una respuesta a la negativa de reconocer los derechos del pueblo por parte de la Comisión Séptima del Senado. El pueblo colombiano merece expresarse en las urnas”.

#ConsultaPopular. El ministro del Trabajo @AntonioSanguino se refirió a la jornada de hoy en el @SenadoGovCo previo a la votación citada para mañana en la mañana.

"Tenemos que votar la consulta popular, es el camino más seguro para garantizar la reforma laboral " pic.twitter.com/ywdDPr9r4L — MinTrabajo (@MintrabajoCol) May 14, 2025

Para el senador Fabián Díaz, por el Partido Verde, en la actualidad se pueden adelantar de forma simultánea tanto el recurso de apelación para que la reforma laboral pueda ser discutida en otra comisión, como la votación de la consulta. “Se busca devolver a los trabajadores los derechos que se les fueron arrebatados. Los derechos de los trabajadores son de todas las vertientes políticas, derecha, izquierda, de centro”, añadió.

En el mismo sentido se pronunció la senadora Isabel Zuleta, por labancada del Pacto Histórico, al reafirmarsu apoyo a la consulta promovida por el Gobierno Nacional. “Si bien en departamentos como Antioquia promueven referendos para fortalecer, por ejemplo, la autonomía regional, el ´Gobierno del Cambio’ hace lo mismo al preguntarle a la ciudadanía por su futuro. “Decirle no a la consulta popular es no confiar en el constituyente primario, es no confiar en el pueblo que lo eligió”, indicó.

El panorama en la bancada de la oposición no es igual. Elpartido Cambio Radical dejó en firme que votará negativo a la consulta al considerar que aún no se conoce cómo se garantiza la estabilidad laboral.

“Claro que queremos que los jóvenes tengan trabajos estables. Un millón de jóvenes entre 30 y 38 años y otro millón entre 28 y 18 años salieron del país el año anterior. Se están yendo de Colombia porque no encuentran empleo. Eso no se va a solucionar con la consulta”, dijo el senador Carlos Abrahan Jiménez.

El senador vallecaucano también cuestionó la suma de los $700.000millones que le costaría a la Registraduría Nacional hacer posible la jornada de votación y mencionó que ese dinero se necesita en la costa colombiana para el pago de subsidio que tiene en crisis energética a esa zona del país.

“Al gobierno no lo motiva mejorar las condiciones laborales ni mucho menos la participación ciudadana. Nuestro reto como senadores es explicar los daños que puede traer al país. Destruyen el empleo formal, afectan la cifra de solo 10 millones de cotizantes e incentivan la informalidad”, expresó el senador Carlos Meisel, por el partido Centro Democrático, que también votará en negativo.

La presidente del Partido Conservador Nadia Blel recordó como la colectividad participó y legisló en la aprobación de varias iniciativas que benefician a la clase trabajadora colombiana. “Es por eso que desde el Partido Conservador consideramos que esta propuesta es improcedente. La constitución es clara…esta consulta no está para suplantar el Congreso, sino para que el pueblo participe coadyuvando al Gobierno en sus funciones de administrar, no de legislar”.

En lo que concierne a la bancada independiente, desde el Partido En Marcha, el senador Guido Echeverri Piedrahita manifestó que es necesario que la plenaria del Senado vote todas las posibilidades del proyecto de reforma que aún están sobre la mesa y que no se ha concluido su paradero.

“Este proyecto no está hundido. Es posible que la plenaria apruebe la apelación y en tal sentido la mesa directiva decida a qué comisión irá el proyecto. El Congreso debe estudiar cada una de las consideraciones y tomar una decisión concluyente ¿El Gobierno quiere consulta o el Gobierno quiere Ley?Pensaría que quiere ley porque es mucho más expedido e invita al diálogo”, cuestionó.

Finalmente, si bien en el interior del Partido de La U las votaciones están divididas, el senador Alfredo Deluquepuntualizó que como legislador votará negativo.

“El pueblo que eligió al presidente también eligió al Congreso. La consulta es un trámite incensario con fines de campaña presidencial y que además será financiada con dineros del futuro porque en el momento el Estado no cuenta con tales recursos. Lo realmente preocupante es que, si el pueblo colombiano dice sí a la consulta, esa reforma vuelve al Congreso en forma de proyecto de ley en un tiempo de 6 o 7 meses, desconociendo que existen otras situaciones más rápidas que invitan al diálogo entre partes y partes. El dinero de la consulta sería un mal gasto”, argumentó.

El debate continuará. La plenaria del Senado fue convocada para este miércoles 14 de mayo del 2025, a partir de las 9 AM. (Información Prensa Senado).