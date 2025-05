Bogotá es sede de la cumbre ‘Norteamérica en perspectiva’ este 14 y 15 de mayo

Foto: IDT.

Este miércoles 14 y jueves 15 de mayo de 2025, empresarios de Colombia, Estados Unidos, México y Canadá se dan cita en Bogotá en la cumbre empresarial y rueda de negocios: ‘Norteamérica en perspectiva’, un espacio que busca potenciar e impulsar la internacionalización del tejido empresarial colombiano, fortalecer las relaciones comerciales y explorar nuevas oportunidades de negocio y en turismo.

La cumbre ‘Norteamérica en perspectiva’ se realizará en la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) sede Salitre, ubicada en la avenida El Dorado o calle 26 #68D-35, desde las 8:00 a. m.. Allí se esperan sesiones académicas de alto nivel con espacios de networking y ruedas de negocios que permitirán a los empresarios explorar nuevas cadenas regionales de valor.

Este evento contará con la presencia de compradores internacionales de Norteamérica interesados en adquirir productos y servicios en sectores clave como:

Alimentos y bebidas.

Construcción y energía.

Salud, químicos, farma y cosméticos.

Textil, moda y confección.

Tecnologías de la información, impresión y packaging.

También participarán empresas colombianas con experiencia exportadora o vocación de exportación, interesadas en ampliar su presencia comercial en los mercados de México, Estados Unidos y Canadá.

La elección de Bogotá como sede no es casual: la ciudad ha sido reconocida por su capacidad para atraer eventos de alto impacto. Según cifras recientes de Invest in Bogotá y el Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo (IDT), el turismo de reuniones genera un gasto per cápita tres veces mayor que el turismo convencional, y representa una importante fuente de ingresos para sectores como hotelería, gastronomía, transporte y servicios especializados.

Bogotá como epicentro de eventos de turismo y negocios

En 2024, Bogotá fue sede de más de 300 eventos MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), y para 2025 la ciudad proyecta la llegada de más de 14.4 millones de visitantes, con un crecimiento sostenido en el segmento de turismo corporativo y ferial.

Además de su capacidad hotelera, infraestructura de clase mundial y oferta gastronómica diversa, Bogotá cuenta con una excelente conectividad aérea, siendo el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá fue uno de los principales hubs de América Latina, con vuelos directos a las principales ciudades de Norteamérica.

Participar en este tipo de encuentros no solo fortalece el comercio exterior; también ofrece a los visitantes internacionales una oportunidad única para conocer la oferta cultural, creativa y natural de Bogotá, una ciudad que vibra con sus ferias, festivales, galerías, parques y corredores gastronómicos.

La cumbre ‘Norteamérica en perspectiva’ será una cita clave para las empresas que quieren crecer en los mercados de Estados Unidos, México y Canadá, y una muestra del potencial de Bogotá como epicentro de negocios en América Latinna.

Para más información de la cumbre ‘Norteamérica en perspectiva’ e inscripciones ingresa a https://recursos.ccb.org.co/correos/2025/8939661306/