Petro anunció que volverá a radicar en el Senado la propuesta de la Consulta Popular

–Luego del revés que sufrió en la plenaria del Senado la propuesta de la Consulta Popular, que buscaba resarcir los derechos laborales de las y los colombianos, el presidente Gustavo Petro anunció que volverá a radicar la iniciativa en el Congreso de la República.

“El gobierno volverá a presentar la consulta popular con una pregunta adicional en salud. Pero, esta vez, ya el Senado la discutirá con el pueblo en las calles y carreteras, si así lo deciden las asambleas populares en los municipios”, precisó el mandatario en su cuenta en X.

Luego en una alocución televisada desde China, el jefe de Estado solicitó repetir la votación, ordenó a las Fuerzas Armadas no usar las armas contra los manifestantes y pidió a la ciudadanía actuar sin violencia.

“Hoy actúo como jefe del Estado. Le ordeno como jefe de las Fuerzas Militares y Policiales de Colombia no levantar un solo arma contra el pueblo. Es una orden de su comandante. Cuidemos los edificios, que no haya violencia. Le solicito al pueblo de Colombia no ejercer violencia contra ninguna cosa, contra ningún vidrio, contra ninguna persona, pero decidir la respuesta y con contundencia”, afirmó el mandatario.

El Presidente rechazó los hechos que se presentaron en el Senado al votar la Consulta Popular.

“No esperábamos un hecho tan dantesco como el del Senado de la República. Es que ni siquiera fueron capaces de ganar en la consulta popular a través del voto de senadores limpios. Tuvieron que hacer trampa, trampa como en el fraude del 19 de abril de 1970, que nos condujo a décadas de violencia. Repetirlo, como si se pudiera repetir la historia”, dijo el presidente, al recordar los comicios en los que ganó la presidencia Misael Pastrana en medio de las dudas.

El Presidente @petrogustavo rechazó los hechos que se presentaron en el Senado al votar la Consulta Popular. "Mal paso el que ha dado una parte del Senado y creo que es el momento de contestar. Pero debemos contestar con la sabiduría de un pueblo decidido, que ya demostró que…

El presidente acusó a sectores del Congreso de burlarse del pueblo colombiano: “Las respuestas han sido la burla, el engaño, la calumnia”.

También señaló que “sectores del capital y del poder tradicional” se resisten a las reformas sociales propuestas por su gobierno.

La gran pregunta que me hago es si Angélica Lozano abandonó la plenaria y no votó, solo calculando entonces que vendría a ser ella la que podría aprobar la reforma por ley sin pueblo. Muy triste, necesitaron un senador convicto que liberaron para votar contra el pueblo y una…



En X, el mandatario dijo que el lunes va a estar en el Paseo Bolívar de Barranquilla “para comunicar la decisión popular» y puntualizó: «El presidente de la República convoca a toda la población a las asambleas populares municipales, cabildos populares, desde hoy hasta el domingo; allí se debe discutir la decisión a tomar: si aceptamos el fraude o vamos a ejercer el derecho a la huelga general”.

“El derecho a huelga establecido en la constitución, no es decisión del gobierno, debe ser una decisión soberana del pueblo, que es el constituyente primario, de cara a que el senado, actuando con limpieza, vote de nuevo, la consulta popular. El presidente está listo a obedecer el mandato del pueblo”.

El mandatario responsabilizó al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, por haber cerrado la votación “cuando se percató de que había una ventaja de un solo voto” y de no haber permitido votar a todos los senadores presentes, “incluyendo a la senadora Marta Peralta”. Además, insinuó que hubo un voto “sospechoso”.

«Efraín Cepeda ha cometido un posible delito y la Corte Suprema debe investigar. Los indicios muestran que hay presumiblemente un fraude, ya la justicia lo dirá», indicó y reiteró: «De nuevo ejerceré mi derecho constitucional y legal a presentar la consulta popular al senado, para que se garantice una votación limpia. Esta vez el pueblo, el mandante, decidirá como actúa frente al senado de la república, el mandado».

Consideró una “ruptura democrática”, por lo que convocó al pueblo colombiano a reunirse en cabildos abiertos en todos los municipios del país. “Este es el momento del pueblo”, aseguró.

Llamó a la participación de organizaciones sociales, juveniles, indígenas, afrodescendientes, obreras y campesinas: “Le solicito al cabildo abierto de Bogotá, allá en el concejo distrital, en la plazoleta si no los dejan entrar, que se reúnan las organizaciones a escala nacional: la federación de cooperativas, la federación nacional de la acción comunal, la coordinación nacional campesina, las centrales obreras y el movimiento juvenil”. “Estaré dispuesto a cumplir la voluntad del pueblo”, concluyó.