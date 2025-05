MATERNIDAD Y CONSTITUCION

Por: Carlos Fradique Mendez Por: Carlos Fradique Mendez

EDUCACION PARA LA VIDA EN FAMILIA

Esta es la lección 857 del diplomado en educación para la vida en familia y el tema es, la maternidad y la Constitución

La maternidad es un tema constitucional de primer orden. Está en la parte dogmática, en la parte orgánica y en las colaterales de la Constitución.

La maternidad tiene protección en tratados internacionales como derecho fundamental a fundar una familia. Lo debe hacer de manera responsable y libre. Las madres son las garantes de la vida, de la pervivencia de la especie humana.

Las madres, más que los padres, por su cercanía en el rol de crianza, deben crear cultura de sana convivencia en su hogar y en sus hijos, convivencia que es garantía de paz y prosperidad. Las madres belicosas aportan poco para la vida en felicidad.

Las estadísticas nos presentan un panorama desolador cuando informan sobre la violencia contra las madres. Los asesinatos gravísimos llamados femicidios cuando un demente destruye la vida de una mujer madre y la vida de sus hijos y se suicida. Y los sobrevivientes están buscando la noticia amarilla y gritando ni una más, pero siguen atentos al siguiente feminicidio.

La Constitución sanciona toda forma de violencia en el hogar y el sujeto más agredido es la madre. La agrede el padre que sigue creyendo que es el jefe del hogar y los hijos y las hijas que la culpan hasta por tonterías.

Las madres trabajan al día por lo menos en 3 turnos. Es sabido por todos. En el hogar como organizadoras de la casa, en el hogar como educadoras, en su trabajo externo. En muchos casos no tienen seguridad social y cuando solo trabajan en la casa sus parejas responden, mi mujer no trabaja. Y utilizan el posesivo mi para dar más autoridad a su irresponsable afirmación.

Muchas madres son abandonadas por sus parejas o por la persona con quien han concebido un hijo. Son madres cabeza de familia y merecen especial protección por parte del Estado y de la sociedad.

No siempre reciben esta protección.

La constitución protege a la mujer cabeza de familia quien siendo madre, no cuenta con el apoyo del padre de sus hijos bien porque es viuda, vive sola, el padre de sus hijos la ha abandonado o no tiene forma de responder por sus obligaciones como padre.

Un tema bien sensible es el relacionado con el embarazo fruto de violación o no deseado o irresponsable. Estos están relacionados con la opción de abortar. Personalmente considero que el aborto, de ser necesario, se debe practicar hasta el segundo mes de embarazo. Es bien difícil ser abortista libre. Hago caer en la cuenta de que NO HAY POLITICAS REALES para evitar el embarazo no deseado, el embarazo irresponsable. Debe haber políticas claras y efectivas para evitar embarazos no deseados.

La maternidad debe ser responsable y libre. Hoy no tiene ninguna justificación que haya madres adolescentes, salvo violación. Hay que educar con educación efectiva para que no haya embarazos en ni por adolescentes, ni embarazos no deseados.

Tema bien difícil de afrontar es el de la maternidad subrogada. Solo podría darse en casos extremos, que deben ser excepcionales. La Constitución protege la progenitura con asistencia científica, pero en principio es entre un hombre y una mujer que forman pareja y tienen dificultad de embarazo natural y deben recurrir a la inseminación artificial, Pero es entre hombre y mujer, pareja, sin intervención de extraños.

Las madres, maternidad responsable, deben aportar para la educación de sus hijos, para la crianza de sus hijos. En proporción a sus recursos y capacidades. El Estado y la sociedad deben ser solidarios con esta obligación.

Situación muy difícil es la de las madres que viven en zonas de conflicto armado, en zonas de grave desigualdad social. El Estado debe ofrecerles amparo real para su vida y la vida de sus hijos.

Por último, en esta lección llamo la atención a la audiencia para que nos comprometamos con el cuidado de la madre naturaleza. Es irreemplazable y si seguimos atentando contra su equilibrio, pronto anunciaremos el final de la vida. Por favor cuidemos nuestro entorno, nuestra tierra, nuestra madre tierra.

Su amigo, abogado y profesor,

Carlos Fradique-Méndez

3153374680