Papa León XIV recibió al presidente Gustavo Petro; paz, seguridad, migraciones y cambio climático, los temas; primeras imágenes del encuentro

–En un comunicado, la Oficina de Prensa de la Santa Sede, informó que este lunes el Santo Padre León XIV recibió en audiencia privada, en el Palacio Apostólico Vaticano, al Presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, el cual, seguidamente, se encontró monseñor Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

«En el curso de los cordiales coloquios en la Secretaría de Estado, se ha expresado la satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede, señalando la positiva y duradera colaboración entre la Iglesia y el Estado para sostener los procesos de paz y reconciliación», destaca el Vaticano.

Igualmente señala que durante la conversación, hubo un intercambio de puntos de vista sobre la situación sociopolítica de Colombia y de la región, con particular atención a los desafíos vinculados a la seguridad, a las migraciones y al cambio climático.

La canciller colombiana Laura Sarabia, quien junto con Antonella, la hija del jefe del Estado, participó en la audiencia, trinó:

A las 3:19 a. m. (hora colombiana), el presidente Gustavo Petro ingresó al Patio San Dámaso del Palacio Apostólico del Vaticano para sostener una audiencia privada con el Papa León XIV. El encuentro se centra en temas como la situación de América Latina, la búsqueda de la paz en Colombia y el llamado del mandatario a superar lo que ha descrito como “cien años de soledad», informó la Casa de Nariño.

El pasado 19 de enero de 2024, el presidente Petro mantuvo un encuentro similar con el extinto Papa Francisco y Monseñor Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, en el que se abordó la posibilidad de que la Iglesia Católica realizara una labor de intermediación en el proceso de negociaciones con el grupo terrorista Eln iniciado en agosto de 2023, que a la postre no ha prosperado.

Previamente, más temprano este mismo lunes, el Papa León XIV recibió en audiencia al vicepresidente de los Estados Unidos de América, James David Vance, tras el que el Vaticano pidió una “solución negociada” para todas las guerras del mundo.

Pope Leo XIV greets Vice President JD Vance and U.S. Secretary of State Marco Rubio after his inauguration Mass. @VP @JDVance @SecRubio pic.twitter.com/gIB3mqGgap

— EWTN News (@EWTNews) May 18, 2025