Estas son las marchas y manifestaciones en Bogotá del 19 al 25 de mayo de 2025

Foto: Secretaría de Gobierno

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del lunes 19 al viernes 25 de mayo de 2025. Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas

El Distrito busca garantizar el ejercicio del derecho a la protesta de manera pacífica y ordenada, promoviendo espacios de diálogo entre la ciudadanía y las autoridades.

Agenda de movilizaciones y marchas en Bogotá 19 al 25 de mayo de 2025

Lunes, 19 de mayo de 2025

• 6:00 a.m. Plantón: Exigimos justicia: ¡Las infancias no se tocan!

Lugar: Colegio Ciudadela Educativa de Bosa.

• 8:00 a.m. Plantón: Protesta de trabajadores de ANTSA

Lugar: Aeropuerto El Dorado

Convoca: ANTSA

• 2:00 p.m. Evento cultural: Cumbre Social, Política y Popular

Lugar: [Por confirmar]

Convocan: CUT, CGT, CDP, CNPC, Pacto Histórico, MINGA, UNITARIOS y Liberales de Base

Miércoles, 21 de mayo de 2025

• 3:00 p.m. Caravana: Gran manifestación del gremio taxista

Lugar: Carrera Séptima con calle 67

Convocan: Conductores de transporte público

Domingo, 25 de mayo se 2025

• 10:00 a.m. Marcha: Gran marcha de la afrocolombianidad

Lugar: Parque Nacional

Convoca: Movimiento Nacional Cimarrón

Situación en Parque Nacional de Bogotá: ¿qué está pasando?

Ubicación: Carrera Séptima con calle 39

Hora reportada: desde las 4:00 a. m. del lunes 19 de mayo

Desde primeras horas de la mañana, una parte de la comunidad indígena Emberá, proveniente de la UPI La Rioja, se ha ubicado en las inmediaciones del Parque Nacional. Se estima un aforo aproximado de 300 personas.

Los equipos de la Administración distrital están presentes en el lugar, reiterando que no está permitido el asentamiento en esta zona. Sin embargo, la comunidad ha mostrado resistencia a la información.

Equipos de las direcciones de Asuntos Étnicos, Diálogo Social y Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno acompañan los diálogos interculturales y trabajan por una solución estructural que garantice los derechos de la comunidad.

Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá