MinTrabajo defiende Reforma Laboral: Creará cerca de 91 mil nuevos empleos e incrementará la actividad económica en 0,37%

–El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, expuso en la Comisión Cuarta del Senado, el modelo económico que cuantifica el posible impacto económico que tiene el aumento del ingreso de los trabajadores por el cambio de la jornada laboral y de las horas extras en dominicales y festivos en desarrollo de la Reforma Laboral.

El análisis se basa en la Matriz de Contabilidad Social soportado en las cuentas nacionales del DANE, y ofrece la ventaja de capturar las interacciones económicas entre sectores, hogares, empresas y el gobierno.

Al efecto, el ministro Sanguino sostuvo que en un escenario de bajo impacto se espera un aumento promedio del ingreso de los asalariados cercano al 3%, el incremento del empleo en 91 mil personas a los generados por la actividad económica habitual, y un crecimiento de la misma en 0,37%.

Destacó que el estudio señala que los sectores con mayor creación de empleos serían: agricultura, con 19,2% (equivalente a 17,5 mil personas); comercio, con 19% (17,3 mil personas); servicios de entretenimiento y recreación, con 12,2 mil empleos (13,4%); e industria, con 13% (11,8 mil personas).

“Habrá una redistribución del ingreso mediante un aumento salarial, incentivaría el consumo, que crecería en un 0,63%, lo cual impactaría el crecimiento económico vía demanda agregada, que a su vez requerirá la contratación de nuevos puestos de trabajo”, afirmó el Ministro.

Anotó, que se evidenciaría una redistribución favorable a los trabajadores, compatible con los objetivos empresariales, ya que el aumento de la demanda agregada conlleva a mejores expectativas para los empresarios que a su vez fomentan la inversión y la demanda de empleo.

Adicionalmente, el Ministro compartió los principales contenidos de la reforma laboral e hizo énfasis en la creación de un fondo especial para garantizar un bono pensional para los campesinos y campesinas.

En el sector rural solo el 8,6% de la población en edad de pensión, goza actualmente de una pensión; es decir, solo 8 de cada 100 personas. “Con este fondo se busca que 3,9 millones de trabajadores del campo puedan tener un ingreso en su vejez, y así garantizarles una vejez digna”, dijo Sanguino.

El Ministro reiteró que la reforma laboral busca reconocer los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras en general, al tiempo que protege poblaciones excluidas como las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, campesinos, personas con discapacidad, jóvenes aprendices, artistas, cultores, deportistas y trabajadores informales o digitales, entre otros.

En la sesión también intervino el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien expresó que, “desde la perspectiva del Gobierno, las reformas sociales han enfrentado bloqueos sistemáticos en el Congreso”. No obstante, reconoció la disposición de los congresistas para debatir el contenido de la iniciativa.

“El Gobierno siente que las reformas sociales han sido bloqueadas en el Congreso. Hubo una votación inédita en la Comisión Séptima, cuando senadores que no eran ponentes firmaron una ponencia y negaron el debate o una decisión. Luego, intentamos avanzar por medio de la consulta, donde hay varios temas, pero el Congreso no se ha pronunciado. Basta con ver las grabaciones: el mismo presidente Cepeda anuncia cuándo se va a votar”, señaló Benedetti.

El ministro también se refirió a hechos puntuales en el trámite legislativo, y recordó un episodio con la actual presidenta de la comisión, Angélica Lozano: “Usted, presidenta, que fue gestora de la consulta anterior, recordará que se presentó una proposición que rendía ponencia favorable y no fue ni leída ni votada. Hay otros asuntos que deben ser objeto de investigación, como la aclaración de un voto luego de cerrada la votación”.

A pesar de las dificultades, Benedetti valoró positivamente la presentación de un cronograma por parte de la Comisión, calificándolo como una señal esperanzadora. “Este es un buen gesto y una nueva oportunidad para restablecer los derechos cercenados de los trabajadores. Esos derechos fueron eliminados en 2002 con la Ley 789. Yo era Representante a la Cámara y voté en contra junto al presidente de la República. Por eso, no pueden decir que ahora estoy adjudicándome derechos que no me corresponden, ni que estoy en contra de los trabajadores”, sostuvo.

En su intervención, también defendió aspectos esenciales del proyecto: “Estamos hablando de temas mínimos, como el reconocimiento de las horas extras después de la jornada de ocho horas o el pago de los festivos. Es un proyecto amplio y justo”.

Finalmente, Benedetti reiteró el compromiso del Gobierno con la clase trabajadora: “Venimos con el mayor interés, a hacer los acuerdos necesarios por el bien de los trabajadores. Esperamos que la Comisión esté más del lado de la clase obrera que de la clase dirigente. Aplaudimos el cronograma ambicioso y creemos firmemente en esta oportunidad para avanzar”, concluyó.

El proyecto de la Reforma Laboral tendrá tercer debate en la comisión cuarta y su votación se prevé este viernes 30 de mayo. Si es aprobada, pasa a plenaria que es la que define en último debate su suerte.