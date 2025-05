EE.UU: Avioneta se precipitó sobre viviendas y estalló en vecindario de San Diego; murieron sus ocupantes, así como varios residentes

–(Foto @nbcsandiego). Un número indeterminado de muertos, además de los ocupantes, causó una avioneta que se estrelló contra viviendas del vecindario Murphy Canyon de San Diego, California, EE.UU, en la madrugada de este jueves. La aeronave al chocar estalló y causó un incendio que destruyo también varios vehículos estacionados en sus inmediaciones.

El accidente, por causas que se desconocen, ocurrió hacia las 3:50 a.m. en la cuadra 10000 de Sample Street, cerca de Salmon Street y justo al oeste del Campo de Golf Admiral Baker, según el registro de incidentes de la Patrulla de Carreteras de California, informó ABC 10News de San Diego.

A small plane identified as a Cessna 550 crashed in San Diego’s Murphy Canyon neighborhood early Thursday morning, destroying multiple homes and vehicles, and forcing military housing residents to evacuate.

