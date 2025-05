No vamos a quitarle un carril a la Séptima: Carlos Fernando Galán

Foto: Secretaría de Movilidad.

La Administración distrital fortalece las sanciones por bloquear el carril preferencial de la carrera séptima. El bloqueo de los carriles preferenciales en Bogotá, especialmente en las principales vías de la ciudad como la carrera Séptima, es una problemática constante que afecta la eficiencia del transporte público. El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó detalles.

“¿Vamos a quitarle un carril a la Séptima? Falso, eso es mentira, lo que vamos a hacer es garantizar que fluya mejor la Séptima. Hay dos conductas que vamos a sancionar: la gente que se queda parqueada en el carril derecho esperando a alguien ahí indefinidamente, eso no lo pueden hacer, no pueden bloquear el carril derecho de la Séptima; y lo otro es bloquear el carril derecho en las intersecciones particularmente, que afectan no solamente la Séptima sino las vías que cruzan la Séptima. Son esas dos conductas las que vamos a sancionar”, comentó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.