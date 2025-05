Ecopetrol niega que sea responsable del incremento de los precios del gas natural

–El incremento del precio al usuario final, no ha sido causado por Ecopetrol. La empresa no tiene injerencia en los procesos de decisión, en los análisis de los compradores, en los precios de cierre, ni en las cantidades necesarias para asegurar el abastecimiento.

Las precisiones las hizo la petrolera estatal en un comunicado en el cual advierte que el incremento del precio de gas natural no es atribuible a Ecopetrol

Las empresas transportadoras de gas natural en Colombia, como los demás agentes, tienen la obligación de gestionar el gas necesario para asegurar sus operaciones y el suministro a los hogares, comercios e industrias, subraya y agrega que Ecopetrol, como productor, participa en la formación de precio en el mercado primario, pero no en las demás componentes de la tarifa final que se traslada al usuario.

Ecopetrol invita a los agentes de la cadena de gas, a evitar especulaciones y basar sus declaraciones en información real y objetiva, con el propósito de construir un ambiente transparente y seguro en beneficio de los usuarios.

El comunicado explica que la participación del Grupo Ecopetrol en las reservas de gas del país, ha venido creciendo de manera importante, pasando del 50% en 2012, al 90% en 2023, según el último informe de reservas y recursos de la ANH, publicado en 2024.

Adicionalmente, Ecopetrol en su rebalanceo de consumo propio de gas, ha presentado reducciones de 8% en el 2024, y de

13% en 2025 que se han liberado para la demanda nacional.

Ecopetrol en su calidad de productor – comercializador ofrece y vende el gas natural proveniente de sus campos, en cumplimiento de las reglas establecidas en el mercado primario y en igualdad de condiciones. Los demás productores y comercializadores de gas hacen una gestión independiente bajo estas mismas reglas.

Este energético en Colombia, cuenta con el Gestor del Mercado de Gas Natural, responsable de recopilar, centralizar y hacer pública la información del sector, además presentar los reportes mensuales que contienen el comportamiento consolidado de los contratos vigentes de gas natural suscritos entre productores y agentes del mercado.

En el 2024, el Gestor de Mercado de Gas reportó un precio promedio, en el mercado primario, de US $10.6 por millón de btu para las cantidades negociadas; mientras entre octubre de 2024 y abril de 2025, se reportaron precios promedio de venta en las fuentes Cusiana y Cupiagua, en Casanare, propiedad de Ecopetrol, entre US $4.2 y US $5.2 por millón btu, para los principales contratos ejecutados. En el caso de los campos de la Guajira se reportaron precios promedio entre US$5.5 y US$6.9 por millón btu, en ese mismo periodo.

A partir de diciembre de 2024, se vienen reportando ventas directas de gas importado en el mercado primario, con precios entre US$15.5 y US$18.3 por millón de btu, lo cual impacta proporcionalmente al precio final.

Adicionalmente, la componente de transporte en el costo unitario de prestación del servicio, también ha presentado incrementos importantes en los últimos meses, a pesar que no se han implementado cambios en la regulación, que puedan explicar los mismos.

Estos argumentos, dejan ver claramente que el incremento del precio al usuario final, no ha sido causado por Ecopetrol. La empresa no tiene injerencia en los procesos de decisión, en los análisis de los compradores, en los precios de cierre, ni en las cantidades necesarias para asegurar el abastecimiento, puntualiza.

Igualmente señala que las empresas transportadoras de gas natural en Colombia, como los demás agentes, tienen la obligación de gestionar el suministro que requieren para su operación y corresponde a su autonomía y estrategia comercial, diligenciar y gestionar con previsión y anticipación los riesgos correspondientes.

Finalmente Ecopetrol afirma que ofrece a los distribuidores y comercializadores el gas disponible y continua con el desarrollo de proyectos que permitan aumentar la oferta, en beneficio de los usuarios de gas natural y la industria del país.

«Invitamos a todos los agentes del sector a trabajar en pro de soluciones equilibradas, para asegurar el abastecimiento seguro, eficiente y oportuno a todos los colombianos», concluye.