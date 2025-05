Colombia vuelve a brillar en Cannes con el largometraje ‘Un poeta’ de Simón Mesa

Foto: Idartes

Colombia volvió a brillar en el Festival de Cannes, con el largometraje ‘Un Poeta’, del director Simón Mesa Soto, el cual recibió el pasado 23 de mayo de 2025, el Premio Especial del Jurado en Un Certain Regard, el segundo reconocimiento más importante de la sección “Una Cierta Mirada”.

Simón Mesa Soto, que ya había sido ganador en Cannes, de la Palma de Oro en 2014 por su cortometraje Leidi, dirigió esta película, coproducida por Colombia, Alemania y Suecia, la cual fue bien recibida por el público y la crítica especializada, consolidando así así el talento de Mesa y marcando un nuevo hito para el cine colombiano en uno de los festivales más importantes del mundo.

´Un poeta´ es una historia íntima y tragicómica ambientada en Medellín y narra la vida del escritor olvidado Óscar Restrepo, que gracias al talento poético de Yurlady, una joven estudiante, encuentra una inesperada oportunidad de redención. Lo que sigue es un relato de vínculos improbables y redención emocional a través de la poesía como acto de resistencia.

“Pensé en dejar de filmar después de mi primera película. Fue una crisis existencial. Me pregunté: ¿qué pasaría si fracasara en el arte?. La película nació de la peor versión de mí mismo, y quise narrarla desde el humor. Reírme de mis dilemas como artista”, afirmó Mesa Soto en entrevista con el Festival de Cannes.

´Un poeta´ es protagonizado por Ubeimar Ríos, un profesor de filosofía de 54 años, quien, sin experiencia actoral, interpreta a Óscar Restrepo. “Al principio quería a un actor profesional, pero un amigo me mandó el perfil de su tío y me dijo: ‘Este es tu poeta’. Dudé, porque era demasiado particular, casi cómico. Pero luego supe que era él”, explicó Mesa Soto.