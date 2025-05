Observan cerca del Sol un «pájaro» de fuego más grande que la Tierra

–(Imagen Laboratory of X-Ray Astronomy of the Sun). Un misterioso objeto diez veces más grande que la Tierra parecido a un «pájaro» o a una «nave voladora» con una estela de fuego fue visto cerca del Sol este domingo, informa el Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia.

La misteriosa imagen fue recibida por uno de los telescopios LASCO el 24 de mayo a las 10:00 (UTC) y sorprende por su gran tamaño: se estima que solo el «ala del pájaro» es de 150.000 kilómetros. Este se hallaba situado a una altitud de unos 2 millones de kilómetros sobre el Sol.

«El tamaño del ‘pájaro’, si consideramos que es un objeto físico y no óptico, es más de 10 veces el tamaño de la Tierra», expuso el laboratorio en un comunicado.

Los científicos sugieren que el inusual fenómeno puede ser un efecto óptico o una manifestación de la actividad solar, como una gran eyección de masa coronal (prominencia).

«Como excepción, se permite absolutamente cualquier versión y cualquier discusión, incluidas las teorías sobre extraterrestres, vida en plasma y conspiración», señala el comunicado en tono de broma, destacando claramente la importancia de un enfoque científico para explicar este fenómeno.

El físico nuclear Evgueni Anpilogov planteó que el objeto con forma de pájaro podría ser una prominencia: una eyección de masa coronal.

«Se trata de material solar relativamente frío expulsado a la magnetosfera de nuestra estrella. Observo cómo esta corriente de partículas cargadas se aleja del Sol, abandonando sus límites», explicó el físico a RBC.

Anpilogov detalló que actualmente nos estamos acercando a un pico de actividad solar que ocurrirá en 2025-2026, que forma parte de un ciclo natural de once años, conocido como ciclo de Schwabe. El físico subrayó que, ya que la emisión no está dirigida a la Tierra, sus efectos son más visibles, ya que esto permite observar los fenómenos solares sin el riesgo de que afecten directamente a nuestro planeta.

Anteriormente, se supo que en la mañana del 25 de mayo el Sol registró una llamarada de la más alta clase, que tuvo una duración de 17 minutos