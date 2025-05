Capturan a ex azafata que pretendía contrabandear una droga mortal hecha con huesos humanos

–(Imagen ilustrativa). Una joven británica de 21 años fue arrestada en el aeropuerto de Colombo, Sri Lanka, tras ser sorprendida transportando al parecer 46 kilogramos de una droga llamada ‘kush’, informa The Telegraph.

Identificada como Charlotte May Lee, ex azafata residenciada en el sur de Londres, aseguró ser inocente y sostuvo que alguien puso la droga en sus maletas sin su conocimiento. Además, dijo saber quién lo hizo, aunque no dio más detalles. Según su testimonio, empacó su equipaje la noche anterior al vuelo y no revisó el contenido antes de partir.

‘Kush’ es una droga mortal, en parte sintética pero hecha a partir de huesos humanos, supuestamente consumida en África occidental, capaz de provocar efectos devastadores en la salud de quien la consuma. Entre otras consecuencias, puede hacer que las personas se duerman incluso mientras caminan y se desplomen inesperadamente, lo que puede conllevar graves contusiones en la cabeza.

Las autoridades esrilanquesas, que han reportado un aumento en el tráfico de drogas a través de Bangkok, aseguran que identificaron a Lee por medio de técnicas de perfilación. Esta incautación ha sido catalogada como la mayor de su tipo en la historia del país, con un valor estimado de 1,5 millones de libras (dos millones de dólares).

De ser declarada culpable, Lee podría enfrentar hasta 25 años de prisión. Sus abogados informaron que actualmente se encuentra detenida en una cárcel de Negombo, bajo duras condiciones, y que recibe apoyo legal y tiene contacto con su familia. (Información RT).