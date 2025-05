Ronal Longa logra boleto al Mundial de Atletismo de Tokio

Los recientes logros deportivos del Equipo Bogotá han estado encabezados por una actuación histórica: la del velocista Ronal Longa Mosquera, quien rompió el récord nacional y suramericano de los 100 metros planos con un tiempo de 9.96 segundos. Su hazaña, alcanzada en el Meeting Internacional de Atletismo en Savona, Italia, no solo lo convierte en el hombre más rápido del continente, sino que también le asegura un cupo al Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, que se celebrará en septiembre.

Longa se une así a Evelis Aguilar como los únicos atletas del Equipo Bogotá que, hasta el momento, han alcanzado la marca mínima exigida para representar al país en la cita mundialista.

Además de su destacada actuación, otros deportistas bogotanos brillaron en diversas disciplinas, como karate, fútbol para ciegos, tenis en silla de ruedas y tiro con arco, consolidando una racha positiva para el deporte capitalino a nivel nacional e internacional.

Gracias a esa marca, cuarta de la temporada, Longa podría ser confirmado en los próximos días como invitado para correr en la prestigiosa Liga de Diamante, en la que solo compiten los mejores del mundo, hecho que se daría para la parada de Roma, Italia el 6 de junio. Longa compitió también en el Meeting Internacional de Chipre, en el que ganó en los 100 metros con tiempo de 10.36 segundos.

Otros resultados del Equipo Bogotá y logros destacados

El deportista Andrés Guecha Nieto, del Equipo Bogotá, ganó para Colombia la medalla de oro U21 modalidad kumite (combate) categoría -75 kgs, en el Campeonato Panamericano de Karate que se disputa en Monterrey, México. La plata fue para Sahil Kastury de Estados Unidos, y el bronce para Kaguan Riveiro de Brasil y José Gómez de Colombia.

Laura Flórez fue quinta en 68 kgs, mientras Zayed castro fue octavo en 60 kgs y María José Forero novena en 68 kgs. Guecha se perfila como la nueva promesa del karate bogotano.

Colombia ganó el Campeonato Suramericano y Ranking Mundial de Arquería disputado en Medellín, y el Equipo Bogotá le aportó 5 medallas (2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce). Los oros fueron de Andrés Hernández y Katherin Urrego, la plata de Isabella Forero.

Luego de derrotar a Tailandia 2 goles a 1, la Selección Colombia quedó tercera y ganó la medalla de bronce en el IBSA Men’s Blind Football Elite Cup 2025, torneo de fútbol para ciegos celebrado en Osaka, Japón. En el equipo tricolor jugaron Freddy Duvián López y Lino Nicolás Coca, del Equipo Bogotá.

El torneo, que ganó Argentina, que venció en la final a Japón, sirvió para dar inicio a un nuevo ciclo paralímpico, que terminará en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2024.

En el tenis en silla de ruedas, María Angélica Bernal compitió en el ITF1S TRAM Barcelona Open, en España. En sencillos avanzó directamente por bye a cuartos de final, superando a la japonesa Manami Tanaka 6-2, 4-6 y 6-1; en semifinales cayó ante la favorita china Xiao Hui Li 6-1 y 6-2.

En dobles, hizo pareja con la holandesa Lizzy De Greef, venciendo en cuartos de final a la dupla Ksenia Chasteau (Francia) y Saki Takamuro (Japón) 7-5 y 6-1, pero en semifinales cayeron ante la pareja Manami Tanaka (Japón) y Zhenzhen Zhu (China) 6-1 y 6-2. María Angélica culminó así su preparación para Roland Garrós.

Bogotá fue segundo en el Campeonato Nacional de Ciclismo en Pista y Ruta Juvenil y Prejuvenil, disputado en Pitalito, Huila, al sumar 15 medallas (5 oros, 6 platas y 4 bronces), detrás de Antioquia con 44 (19-14-11).

En el Campeonato Nacional Junior de Judo realizado en Cali, Bogotá ocupó la tercera casilla con 7 medallas (2 oros, 1 plata y 4 bronces), detrás del campeón Valle (8-7-9) y el subcampeón Boyacá (3-1-2).

La Selección Bogotáterminó quinta en el Campeonato Nacional Masculino de Voleibol Mayores, celebrado en Medellín; en la fase de grupos perdió con Antioquia y Valle, y derrotó a Bolívar, avanzando a la ronda de los puestos 5 a 8; allí derrotó a Cesar y se quedó con el quinto lugar.

En Cartagena se realizó el Campeonato Nacional U13 Masculino de Fútbol de Salón, en el que Bogotá se quedó en cuartos de final. En fase de grupos venció a Risaralda y Bolívar, y luego cayó ante Boyacá.

Esta semana a nivel internacional están los Campeonatos Panamericanos de Billar a Tres Bandas en Buenos Aires, Argentina; el PWBA Summer Series en Cleveland, Estados Unidos.

En el plano local, en el país, Bogotá recibe las válidas IX y X de la Copa Nacional BMX Racing en la pista Carlos Ramírez del PRD, con los mejores del país, el Campeonato Nacional Sub-14 y Sub-16 de Atletismo en la pista de la UDS, y la Copa Élite Infantil Nacional M9, M11, M13 y M15 de Esgrima.

También está el Torneo Nacional Sub 8, Sub 14 y absoluto femenino de Ajedrez en Cartagena, el Colombia Downhill Series de MTB en Gachancipá, el II Campeonato Nacional Interclubes de Patinaje de Carreras Menores y Mayores en Sabaneta, Antioquia, el Campeonato Nacional U13 – U19 de Tenis de Mesa en Montería, mientras el voleibol tiene doble cita: el Campeonato Nacional Femenino de Mayores en Medellín, y el Torneo Nacional Sub 17 Masculino en Neiva.

Ya en el local en la capital, está la Válida Distrital Puntuable Avalatoria de patinaje de carreras para la Categoría Mayores, así como las actividades subacuáticas de los Juegos Intercolegiados en su fase distrital.