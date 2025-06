Petro acusa a los 8 senadores que hundieron la Reforma Laboral del actual «clima de tensión»; además fustiga a los partidos políticos que le han dado la espalda

–El presidente Gustavo Petro ha trinado este lunes respondiendo los fuertes señalamientos que le han hecho, tras el atentado de que fue víctima el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ratificando que después de la familia del congresista, uno de los más afectados es el Gobierno.

Al replicar al expresidente y director del Liberalismo César Gaviria Trujillo, que lo acusó de «alimentar el clima hostil» que vive el país, el jefe del Estado responsabilizó de la actual situación de «tensión» a los integrantes de la Comisión IV del Senado.

«El actual clima de tensión nace cuando 8 senadores de la comisión VII del senado, decidieron, sin discutir, hundir la reforma laboral aprobada en la Cámara de Representantes», afirma el presidente Gustavo Petro.

Además el mandatario, precisa: «Le informo al ex presidente de la república Cesar Gaviria que una de las hipótesis aún no rechazadas del atentado al senador Miguel Uribe Turbay, es que provenga de un grupo con capacidad de matar, enemigo del gobierno y de la consulta popular. Sino, porqué amenazan a hijos de miembros del gobierno y los míos propios».

Y subraya: «Uno de los más afectados con el atentado, después del senador Miguel y de su familia, es el gobierno».

En otro trino, el presidente Gustavo Petro, fustiga a los directivos de los partidos políticos que expresaron su negativa a asistir a la Comisión Nacional de Garantías

«No buscar la unidad del país para detener la violencia, es en mi opinión, ponerse al lado, precisamente, de lo que quieren los asesinos, insistiremos», asegura.

«Independientemente de su posición fortaleceremos los esquemas de seguridad de toda la oposición y de nuestros hijos», concluye.

El primer mandatario también escribió sobre el adolescente capturado como autor material del ataque al senador Uribe Turbay, destacando que «el gobierno distrital ya había identificado la conflictividad del niño asesino, lo recogió en uno de sus programas, y pasó a uno de los programas de mi gobierno: «jóvenes en paz»».

Añade que de «allí, el informe que tengo de los profesionales, es que demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales».

Finalmente indica que el menor duró dos meses, no asistió a ninguna clase, y se retiró voluntariamente.

Adicionalmente, el mandatario hace el siguiente comentario:

«Es mi responsabilidad, brindar la información que tenemos disponible. He afirmado que nos movemos en el terreno, hasta ahora de hipótesis y son muchas y diferentes.

No me gusta y debo ser franco, que se use electoralmente el atentado a Miguel, he observado una conducta prudente de muchos de mis contradictores, pero otras definitivamente son suicidas para la sociedad y la paz y buscan es que el gobierno no apoye la clase trabajadora y popular del país.

El mandato del pueblo entregado por mayoría en las elecciones del 2022, es que éste es un gobierno de la paz, de la vida, y del cambio en búsqueda de un estado social de derecho y la justicia social.

Yo permanezco firme, cumpliendo este mandato, lamento que los contradictores sociales no entiendan que el momento del país para alcanzar la paz, es alcanzar justicia social.

Se que mi cabeza ya tiene precio y es entregada a fuerzas oscuras, neonazis y no republicanas, de la nación y del extranjero. Llegaron a pedir que hasta la Mossad (la agencia de inteligencia de Israel) hiciera una operación de extracción».

Por mi parte ahora debo informar que el esquema de protección del senador Uribe, fue disminuido extrañamente el día del atentado. De 7 a 3 personas. Pedí en el consejo de seguridad, la máxima profundidad en la investigación de este hecho».

Seguir luchando por la paz, no hay alternativa, la paz es un derecho constitucional, no solo fundamental en Colombia, (art 22), sino un derecho esencial de toda la humanidad.



En otro comentario, el jefe del Estado reacciona a la decisión del Tribunal de Portugal de concede la libertad a alias ‘Papá Pitufo’.

«Hasta este punto llegó toda mi acción por capturar al mayor contrabandista de Colombia y quizás su principal lavador de activos», indicó el presidente Gustavo Petro, recordando que habló con el presidente de España y con miembros portugueses de la Comisión europea para que el contrabandista fuese entregado a Colombia en extradición.

«La excusa que presentó el contrabandista de que fue un perseguido del presidente. «Claro que debía perseguirlo, porque es un gran criminal en Colombia y el mundo», subrayó el primer mandatario. «Tiene orden de captura en Colombia», complementó.

El jefe del Estado afirma que «es un hecho que Colombia vive los Cien años de Soledad» y rechaza «esta conducta de los magistrados del tribunal de Portugal».

Y advierte: «No sé si no se le entregaron todas las pruebas que muestran las actividades ilícitas del contrabandista.

No se si hubo una negociación con el gobierno de EEUU, que venía presionando una líder colombiana de la oposición con torvos intereses».