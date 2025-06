Petro notifica que si se cae la consulta popular apelará a una Asamblea Constituyente

–El presidente Gustavo Petro destapó la carta bajo la manga frente a la eventual caída de la consulta popular en la Corte Constitucional. “Si se cae en la Corte, se recogerán 8 millones de firmas para presentar la consulta. Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces no queda otro mecanismo que el pueblo en elecciones masivamente pida la Asamblea Nacional Constituyente».

La decisión la confirmó el primer mandatario en entrevista que concedió a la CNN de los Estados Unidos, advirtiendo que esta última alternativa «no me beneficia a mí porque para esa época ya estaré terminando mi mandato”.

El hecho de anunciar la recolección de ocho millones de firmas, significa que el procedimiento lo hará pasando por encima del Congreso de la República.

En sus declaraciones al informativo estadounidense, el jefe del Estado se refirió a la polémica suscitada por su decisión de insistir en convocar al pueblo a las urnas.

“Hay una oposición pequeña a la consulta popular dentro de la población colombiana, de tipo jurídico, y otra de tipo social. La de tipo jurídico dice que las normas no me permiten hacerlo, pero está exactamente explícito en el artículo 33, literal c, de la Ley 1757 de 2015, que es ley estatutaria de los mecanismos de participación”.

Añadió que “ese artículo de la Ley 1757 reglamenta que si el Congreso en 30 días no se pronuncia sobre la consulta que yo presenté, después de que durante casi tres años no quiso aprobar una reforma laboral que el pueblo le demandaba, entonces el presidente puede decretarla. Eso dice ese artículo”.

La víspera, el jefe del Estado advirtió que el decreto mediante el cual convoca la consulta popular “solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes».

Y complementó que ya envió el decreto de la consulta popular a estudio de la la Corte Constitucional.

Sobre el particular, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, afirmó que “el presidente materializando su sueño de ser dictador”.

Y el primer mandatario respondió:, fue lo que señaló Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín tras la firma del decreto por parte del presidente Gustavo

«Para contrarrestar esta argumentación tan errónea del alcalde de Medellín, invito a las y los profesionales del derecho a publicar el texto de la argumentación del decreto con que el presidente César Gaviria citó a la Asamblea Nacional Constituyente, y compárenlo con el que convoca la Consulta Popular».

Y añadió: «Toda una analogía real se establece entre el decreto de Cesar Gaviria con el mío, y el lo expidió bajo la constitución de 1886».

El presidente explicó que esa vez la Corte Suprema aceptó el decreto de Cesar Gaviria «con el argumento que la constituyente es expresión de la soberanía popular, así no hubiera pasado por el Congreso, en contravía a la constitución de 1886 que así lo ordenaba».

«Ahora que solo pido consultar a la población sobre las normas de sus relaciones laborales, y lo hago pasando por el senado y de acuerdo a la ley, dicen que soy una dictador», puntualizó.

El presidente Gustavo Petro subrayó que «lo que odian es que el pueblo decida, porque quieren que sigan unas relaciones laborales propias del siglo XIX y del neoesclavismo».