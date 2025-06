Horarios y bandas de  Rock al Parque 2025

Foto: Idartes.

Este sábado 21, domingo 22 y lunes festivo 23 de junio,los bogotanos, bogotanas y visitantes podrán disfrutar de la edición 29 del Festival Rock al Parque 2025, epicentro de alta calidad musical, memoria y resistencia en el Parque Simón Bolívar. La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) presentan la programación diaria, conócela aquí

Este año el festival continuará fortaleciendo la construcción de memoria y conocimiento mediante la agenda académica y seguirá apoyando la circulación de los músicos y agentes del sector quienes, a través de diferentes procesos, consolidan su oferta a nivel local, nacional e internacional.

De acuerdo con María Claudia Parias, directora de Idartes, “en 2025 Rock al Parque será una nueva oportunidad para disfrutar el espacio público y la música en sana convivencia, para vivir un festival que permite intercambiar experiencias y saberes alrededor del rock, su actualidad, su historia y su diversidad estética”.

¡Artistas y las estrellas que estarán en Rock al Parque!

El componente artístico del festival será una muestra de un alto nivel interpretativo y de composición a través de protagonistas con un alto reconocimiento que reflejan un proceso destacado en sus circuitos.

Este alto nivel interpretativo también se refleja en las 20 propuestas distritales seleccionadas mediante la Beca Festival Rock al Parque 2025 – Bogotá Ciudad Creativa de la Música. Estas son: Apolo 7, Bat Habits, Buha 2030, Chimó Psicodélico, Dead Silence, Devasted, Herejía, Hermanos Menores, K93, Keep The Rage, Metal Sevicia, Mortalem, Okinawa Bullets, Piangua, Piel Camaleón, Sin nadie al mando, Sin pudor, Somberspawn, Urdaneta y Yo no la tengo.

En representación de la escena nacional participarán las agrupaciones Grito (Medellín), que ha desarrollado una propuesta sonora que explora el post-hardcore; Tenebrarum (Medellín), con más de tres décadas de trayectoria en la escena del metal colombiano; Rain of Fire (Tuluá), Reencarnación (Medellín), Rex Marte (Cali) y Somer (Circasia, Quindío). Bogotá contará con la presencia de tres agrupaciones invitadas con trayectoria en la escena local y nacional: Don Tetto, reconocida por su trabajo en el rock alternativo; La Derecha, formada en los años 90 y Polikarpa y sus Viciosas, grupo que desde 1994 ha desarrollado una propuesta de punk feminista.

El cartel internacional contará con la participación de agrupaciones como El Cuarteto de Nos (Uruguay), reconocida por su estilo que combina rock alternativo, pop, hip hop y letras narrativas, desde Panamá llega Los Rabanes, cuya propuesta musical mezcla rock, ska y reggae. De Argentina participarán bandas como Los Cafres, pioneros del reggae en español en América Latina; y A.N.I.M.A.L., considerada una de las agrupaciones más representativas del metal alternativo en Latinoamérica; Los de Abajo (México) también estará en Rock al Parque con una propuesta que fusiona rock, ska, reggae y música tradicional mexicana.

Otras bandas internacionales que harán parte de esta edición son: Allison (México), Bala (España), Belphegor (Austria), Black Pantera (Brasil), Carmen Sea (Francia), que se presenta gracias a la alianza de Idartes con la Alianza Francesa, el Instituto Francés y la Embajada de Francia, en el marco de la celebración internacional «Fête de la Musique»; Cemican (México), Comeback Kid (Canadá), Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (España), Descartes a Kant (México), Desierto Drive (México), Dismember (Suecia), El Gran Silencio (México), El Mató a un Policía Motorizado (Argentina), Hermana Furia (España), Hirax (Estados Unidos), Madball (Estados Unidos), Mawiza (Chile), Parabellum (España), Silvestre y La Naranja (Argentina), The Monic (Brasil) y Viniloversus (Venezuela).

A continuación, vamos calentando motores con algunos fragmentos que hablan de amor, rabia, lucha, identidad y del fuego que no se apaga, podrás escucharlas en el Festival Rock al Parque, a través del siguiente reel en Instagram:

¡Aquí la programación completa de Rock al Parque 2025 en Bogotá!

Les presentamos la programación detallada para los tres días de celebración de la 29 edición del Festival Rock al Parque 2025 para que vivamos una experiencia inolvidable llena de creación y memoria.

Sábado 21 de Junio

Domingo 22 de Junio

Lunes 23 de Junio

Con este cartel de artistas la edición 29 de Rock al Parque promete ser una gran celebración de la música, la diversidad y la cultura del rock, por lo que seguirá consolidando su lugar como uno de los eventos más importantes de la música en América Latina, posición que se empezó a ganar desde su creación en 1995 al lograr reunir, de forma gratuita, a millones de fanáticos alrededor de grandes propuestas musicales.