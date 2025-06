Gobierno no firmará nuevas resoluciones a la gran minería que afecten las reservas naturales en el sur de Antioquia

El presidente Gustavo Petro reiteró que no permitirá que se extienda la minería en la reserva natural del sur de Antioquia, particularmente en Jericó y sus zonas aledañas.

Así lo dijo el mandatario en su intervención en el evento ‘Un pacto por La Paz Urbana en Medellín’ explicó por qué del interés de la empresa multinacional Ashanti Gold en mantener la explotación de oro en esa región del país.

“Es una tierra hermosa. Entonces yo me preguntaba por ¿por qué la dirigencia antioqueña se tira a su propio pueblo y a las regiones? Encontré que la minería no se maneja nacionalmente en Antioquia, sino que se maneja departamentalmente, y que todos los conflictos de minería, fundamentalmente del oro, terminan siendo porque decidieron entregar títulos no al pequeño minero, que terminó fue en manos de la violencia y de las mafias, sino título a los amigos políticos del Gobierno nacional o local, y de personas oscuras y de multinacionales”, aseguró.

Se refirió puntualmente a una funcionaria que, sin autorización de su jefe y de su presidente prorrogó la exploración minera por contrato de la empresa Anglo Ashanti. Sus dueños, sostuvo, “deben saber que se deben retirar de la tierra campesina, ojalá por su propia voluntad, si no iré hasta donde viven los accionistas de la empresa a decirles cómo esa empresa se estrella contra la vida en una región antioqueña. Entonces, primero por las buenas, pero buscaré las normas que permitan que ahí no haya explotación minera nunca, porque acaban con la tierra cafetera y el orgullo de Antioquia, su historia original que es la del trabajo decente”, afirmó.

El presidente dijo que de esa manera “le quitaron el subsuelo, que es de la nación, al pueblo de Antioquia, allá donde hay regiones de vocación minera. Y ahora intentan hacer lo mismo en regiones que no son de vocación minera que sino que son de vocación campesina”.

Por ello, el jefe de Estado anunció: “Ministra del Ambiente (Lena Estrada), usted que es indígena, no voy a firmar ninguna resolución en donde la reserva natural en el sur de Antioquia, en Jericó y sus zonas aledañas, permita que siga actuando la actual minería. Ojo. Este es el Gobierno de cambio, no el Gobierno de los miedosos”.

Dijo el mandatario que en Buriticá el campesino no que quiere es cultivar la tierra y no llenarla de túneles mineros. “El Ejército tiene que meterse para quitárselos a la mafia. Está teniendo éxito, por primera vez en cinco años recuperamos un túnel de la mina de Buriticá. Eso es peleando contra las mafias”, insistió.