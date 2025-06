Así se fugó «Fede», el narco más poderoso de Ecuador, tras pagar un millón de dólares

–(Foto Agencia Prensa-Independiente-Legion-Media). Vestido con uniforme militar y de día, Rolando Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, uno de los narcotraficantes más peligrosos de Ecuador y líder del grupo criminal Los Águilas, se fugó por la puerta principal de la Penitenciaría del Litoral con la presunta ayuda de al menos 19 soldados, dos guías penitenciarios y un preso. La Fiscalía los ha procesado por delito de evasión.

El huida ocurrió la mañana del viernes 20 de junio. ‘Fede’ fue trasladado al policlínico del penal junto a otros cuatro reclusos. Según declaraciones de la agente Gabriela Juliet B. C., que recoge la prensa, recibió una orden verbal para movilizar al grupo, pero en el trayecto ‘Fede’ fue separado por unos militares que dijeron que se harían cargo de él.

Investigaciones preliminares revelan que ‘Fede’ se habría cambiado de ropa dentro del policlínico y salió disfrazado con uniforme militar o de guía penitenciario, e incluso fue acompañado por agentes de las Fuerzas Armadas.

Fuentes de inteligencia citadas por Ecuavisa comunicaron que el narcotraficante pagó más de un millón de dólares en sobornos para escaparse. Un monto parecido al que ofrece como recompensa el Ejecutivo del presidente Daniel Noboa por el cabecilla de Los Águilas.

«No hay escondite, no hay refugio, no hay tregua. Ecuador no se rinde, el Estado está de pie y responde», subrayó John Reimberg, el ministro del Interior.

Por su parte, Noboa fue tajante: «No fue un descuido, fue complicidad». El presidente comentó que había solicitado la aprehensión en flagrancia de todo el personal de la penitenciaria presuntamente involucrado, mientras la Fiscalía determina las responsabilidades.

«Esto no es solo una fuga. Es traición. Y la traición se reprime. ‘Fede’ es objetivo militar y la nueva ley aplicará para él», advirtió. El mismo día de la fuga, las autoridades detuvieron a 22 supuestos implicados en el caso.

Más de 24 horas pasaron hasta que su ausencia fue oficialmente confirmada, luego de que se realizara un segundo conteo en el ala donde estaba recluido. En ese momento se activó la alerta. El director del penal, Cruz Muñoz, reportó el hecho y comenzó una operación a escala nacional.

Alias ‘Fede’ ha sido detenido al menos 11 veces desde 2009 por delitos que incluyen asesinato, robo, tenencia de armas y narcotráfico. En enero de 2025, fue capturado en una operación en la ciudad de Daule, donde se le incautaron 785 bloques de cocaína, 1.400 cápsulas de heroína y más de 5.000 municiones. Ese mismo día, vestía ropa táctica de uso militar con las palabras ‘Armada’ y ‘Policía Nacional’.

A pesar de su historial criminal, el narcotraficante estaba en prisión preventiva y debía asistir a una audiencia preparatoria de juicio el 30 de junio. El mismo día de su fuga, presentó un escrito solicitando copias del proceso judicial, aparentemente para despistar.

Su fuga se produce un año y medio después de que se escapase de otra cárcel en Guayaquil José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, jefe de Los Choneros.

La huida de ‘Fede’ también ocurre cuando el país permanece bajo estado de excepción con las Fuerzas Armadas desplegadas en cárceles, calles y zonas de alto riesgo. En los últimos meses, la Asamblea ha aprobado varias reformas legales para fortalecen el papel militar en tareas de orden público.

Sin embargo, la violencia no da tregua: entre enero y abril de 2025, se contabilizaron 3.084 homicidios intencionales, según información del Gobierno. (Información RT).