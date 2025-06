Recompensa de hasta de $300 millones por captura de alias Chipi o el costeño principal implicado en atentado a Miguel Uribe

–El director de la Policía Nacional Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que conduzca a capturar a Elder Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘Costeño’, quien es señalado como el principal implicado en el atentado al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien sigue en estado critico en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

En rueda de prensa en Medellín, con la Fiscal Luz Adriana Camargo, el jefe de la Policía Nacional presentó el volante mediante el cual se ofrece la gratificación por el citado sujeto, de 41 años, «un delincuente con más de 20 años de historial delictivo, quien sería el principal coordinador de la acción criminal, desde su planeación hasta su ejecución».

De acuerdo con declaraciones de los capturados y procesados por el ataque criminal contra Uribe Turbay, alias Chipi o Costeño fue quien los contrato para ejecutar el siniestro plan. Al adolescente de 15 años que le disparó le ofreció 200 millones de pesos.

En las declaraciones a los periodistas la fiscal Camargo Garzón admitió que todavía no hay elementos suficientes para afirmar que hubo móviles políticos en el ataque sicarial.

Al efecto precisó: “Se ha dicho que el atentado tenía una finalidad política, pero esa afirmación ha sido sacada de contexto de una audiencia reservada» en la cual «la fiscal que lideraba la imputación se refería a una causal de agravación del delito de homicidio, contemplada en el artículo 104 del Código Penal, que menciona como agravante cuando la víctima es servidor público o activista político».

Agregó que dicha causal no puede, por sí sola, constituir una conclusión cerrada sobre el motivo del ataque.

Luz Adriana Camargo reveló que hay la línea Caquetá de investigación sobre la supuesta implicación de las disidencias de las Farc que habrían ofrecido refugio a alias Gabriela, capturada por su presunta participación en el atentado.

Precisamente, la mujer declaró que el Costeño la contrató para participar en el ataque y la instruyó de que una vez consumado, debía de huir al Caquetá. “Me dijo que no esperara a que buscaran mi cara, sino que me fuera para Florencia, porque allá no me iba a encontrar nadie, que allá me iban a dar todo”, expresó Gabriela a los investigadores.

Alias Gabriela dijo que el costeño le prometió pagarle diez millones de pesos si el candidato moría y si no se moría, le pagaba 600 o 700 mil pesos.