EE.UU. sanciona a cabecilla de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y ofrece recompensa de tres millones de dólares por su captura

–El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sancionó a Giovanni Vicente Mosquera Serrano, uno de los «dirigentes clave» de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, informó el Departamento de Estado.

En febrero, poco después de regresar al poder, Trump designó como organizaciones «terroristas globales» a la banda venezolana Tren de Aragua, así como a seis cárteles mexicanos y la pandilla MS-13, en un golpe al crimen organizado en América Latina.

Desde entonces el presidente republicano tiene al Tren de Aragua en su punto de mira. En marzo firmó un decreto que invoca una Ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII para detener y deportar a migrantes sospechosos de ser miembros de la organización.

Estados Unidos sanciona a «uno de los dirigentes clave del Tren de Aragua», una organización que «ha lanzado una campaña de terror» en las Américas, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

A Mosquera Serrano se le acusa de haber supervisado el «tráfico de narcóticos y asesinatos en nombre» del Tren de Aragua en Colombia.

También es sospechoso de «extorsión» y de haber «gestionado los beneficios económicos procedentes de las actividades criminales» de la banda.

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que permita detenerlo o condenarlo.

The FBI named Giovanni Vicente Mosquera Serrano, a senior leader of Tren de Aragua transnational gang, to its Ten Most Wanted Fugitives List. The US Department of State offers a reward of up to $3 million for info leading to his arrest and/or conviction: https://t.co/TGj5ounlNZ pic.twitter.com/KUcc5zwHdG

— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) June 24, 2025