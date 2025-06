–El presidente estadounidense, Donald Trump, ha comparado los ataques contra las instalaciones nucleares de Irán con los bombardeos estadounidenses de Hiroshima y Nagasaki con armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial.

«Ese golpe puso fin a la guerra. No quiero usar el ejemplo de Hiroshima. No quiero usar el ejemplo de Nagasaki. Pero fue esencialmente lo mismo. Aquel impacto acabó con aquella guerra y este con esta», declaró a los periodistas este miércoles durante la cumbre de la OTAN en La Haya.

«Si no lo hubiéramos eliminado, ahora estarían luchando», añadió.

También calificó los ataques de «destrucción total» y la ofensiva estadounidense de «obliteración», refutando un informe de inteligencia filtrado, según el cual los ataques no lograron destruir los componentes centrales del programa atómico, sino que solo lo retrasaron seis meses su desarrollo.

Inicialmente, el mandatario no hizo un comentario directo sobre el hecho. Se limitó a compartir en su cuenta de Truth Social las declaraciones que previamente formuló el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en las que destacó los resultados de la operación militar.

Al efecto, el algo cargo afirmó a la CNN: «Basándonos en todo lo que hemos visto —y lo he visto todo—, nuestra campaña de bombardeos anuló la capacidad de Irán para crear armas nucleares. Nuestras enormes bombas impactaron exactamente en el punto preciso de cada objetivo y funcionaron a la perfección».

«El impacto de esas bombas está enterrado bajo una montaña de escombros en Irán; así que quien diga que las bombas no fueron devastadoras solo intenta socavar al presidente y el éxito de la misión», agregó Hegseth.

Además, Trump compartió posteriormente declaraciones similares de su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff.

«Lanzamos 12 bombas antibúnkeres en Fordo. No hay duda de que atravesó la cubierta […] y no hay duda de que fue destruida», afirmó. «Por lo tanto, los informes que, de alguna manera, sugieren que no logramos el objetivo, ¡son completamente absurdos!».

Posteriormente, el presidente Donald Trump emitió una declaración en la cual afirmpo: «Este fue un éxito increíble en Irán por parte de pilotos y militares geniales…»

Los hallazgos del informe confidencial filtrado contradicen las declaraciones iniciales de Trump, que se jactaba de que las instalaciones «se destruyeron completamente».

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró el lunes que las instalaciones nucleares iraníes que atacó la aviación militar de su país el pasado sábado, quedaron «totalmente destruidas» y arremetió contra medios locales por publicar lo que en su criterio constituyen «noticias falsas».

«Los sitios que atacamos en Irán quedaron totalmente destruidos y todo el mundo lo sabe. Solo los medios de comunicación falsos dirían algo diferente para intentar denigrar al máximo, ¡e incluso ellos dicen que quedaron ‘bastante destruidos’!», escribió el mandatario en su red Truth Social.

Traducción: NOTICIAS FALSAS CNN, JUNTO CON EL FALLIDO NEW YORK TIMES, SE HAN UNIDO EN UN INTENTO DE DEGRADAR UNO DE LOS ATAQUES MILITARES MÁS EXITOSOS DE LA HISTORIA. ¡LAS INSTALACIONES NUCLEARES EN IRÁN ESTÁN COMPLETAMENTE DESTRUIDAS! ¡TANTO EL TIMES COMO LA CNN ESTÁN SIENDO CRITICADOS POR EL PÚBLICO!



(Información RT).