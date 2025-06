No quiero una nueva Constitución, sino que se cumpla la actual y que el pueblo se autoconvoque para que no sea letra muerta, afirma Petro

–Quien entiende al presidente Gustavo Petro. Este miércoles desde la Quinta de Bolívar al sancionar la Reforma Laboral sostuvo que no busca una nueva Constitución para el país, sino que se cumpla la actual, pero llamó al pueblo colombiano a que «se autoconvoque» para promover la asamblea constituyente.

«Lo que le he propuesto a la sociedad colombiana es que se autoconvoque porque no quiero que sea letra muerta, no porque quiero una nueva Constitución; realmente hay que aplicar la existente», precisó el jefe del Estado.

Y añadió: «No la he convocado por decreto, simplemente he hablado que el pueblo puede autoconvocarse y ya me están procesando penalmente por esta frase».

Explicó que «en cualquier país democrático, cuando fallan los poderes constituidos, el constituyente puede convocarse».

«Eso hizo el pueblo bogotano un 20 de julio, autoconvocarse –prosiguió– y cambió la historia de Colombia, pero primero lo hizo un pueblo en Cartagena, y antes del pueblo de Cartagena, un cartagenero negro, que decidió no estar encadenado porque era un príncipe, Benkos Biohó, y fundó la primera tierra libre de todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, y, a veces, no aparece en los libros de historia, porque es de piel oscura».

Subrayó que “la Constitución existente no se aplica, y la responsabilidad de que no se aplique es de quienes han dirigido a Colombia en los últimos 34 años. No iría más para atrás, porque también es letra muerta».

Por esta razón, insistió, «no quiero que ni la Ley Laboral ni la Constitución sean “letra muerta y, por eso, tenemos el gobierno progresista en este año, y el próximo gobierno».

“Andan por ahí diciendo que queremos hundir la Constitución del 91. No, queremos aplicarla», concluyó.