Congresistas estadounidenses Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez rechazan implicación en supuesto golpe a Gustavo Petro

–Los congresistas del Partido Republicano de Estados Unidos Mario Díaz-Balart y Carlos A. Jiménez, rechazaron las denuncias que los vinculan con un complot para tumbar al presidente colombiano Gustavo Petro, según unas grabaciones del excanciller Álvaro Leyva Durán que fueron reveladas por el diario El País de España.

«Me causan risa la cantidad de falsedades e inventos sobre mis frecuentes reuniones con miembros de la sociedad civil de Colombia», escribió en su cuenta en X el representante a la Cámara por Florida Díaz-Balart.

«Me tengo que reír por tantos inventos, tonterías e hipocresía. Me recuerda al dicho “cada loco con su tema”, concluyó.

Me causan risa la cantidad de falsedades e inventos sobre mis frecuentes reuniones con miembros de la sociedad civil de Colombia.

Siempre me he reunido con personas y grupos de distintos partidos y con diferentes opiniones, incluyendo multiples encuentros con funcionarios del…

— Mario Díaz-Balart (@MarioDB) June 30, 2025