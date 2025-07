‘La cocaína en Europa está impulsando la violencia en Colombia’: presidente Petro

–Para sacar a Colombia de la violencia y alcanzar la paz el mundo debe contar con una política real de drogas que frene el incremento en el consumo de la cocaína, no culpe al campesino productor de coca de nuestro de nuestro país y permita que salgamos “de los cien años de soledad que vivimos», declaró el presidente Gustavo Petro a medios de comunicación que cubren la Cuarta Conferencia sobre Financiación al Desarrollo (FFD4), en Sevilla, España.

En diálogo con los periodistas al término de su intervención en el evento organizado por Naciones Unidas (ONU), el jefe de Estado manifestó que “una política realista en Europa es que legalice la coca como legalizó el vino y el whisky, o que les enseñe a sus niños y niñas en los colegios a no consumirlo, o ambas cosas», porque “la paz siempre tiene que ser, como dice nuestra Constitución, un derecho y por tanto hay que ser tercos».

Explicó que “la propuesta es sacar al país de los cien años de soledad y eso significa estudiar bien el asunto, porque en cien años la violencia cambia, no es la misma, no es la misma que pintó García Márquez en su libro, no es la misma que yo viví de la insurgencia socialista. La actual violencia no proviene de Colombia, proviene del mundo».

Recalcó que “el incremento de consumo de cocaína en Europa ya cuenta con centenares de laboratorios de purificación y está impulsando la violencia en Colombia».

Citando el último informe de la ONU sobre drogas, dijo que “encuentras que el malo es Colombia: (el informe) hace una maroma matemática y supone que la productividad por hectárea de hoja de coca se duplicó de un año para otro, cosa que dudo. Y no mira que los cultivos de hoja de coca en realidad crecen ya muy lentamente, y que la culpa no la tiene el campesino productor de hoja de coca que es simplemente un pobre en una región excluida, no tiene más para vivir».

En el caso de grupos armados como el Eln, organización que calificó de “bisagra», aunque nació como “insurgencia armada contra el Estado en las épocas de la guerra fría» se transformó, “empieza a vincularse a las redes internacionales del narcotráfico. Nosotros le decimos ‘traqueto’ al negocio de la cocaína y eso los inhabilita para entender la necesidad de la paz y las transformaciones sociales en Colombia», puntualizó.