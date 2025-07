Fiscalía avocó investigación sobre complot para tumbar al presidente Gustavo Petro

–Una indagación preliminar abrió la Fiscalía General de la Nación sobre la conspiración que quedó al descubierto con los audios del excanciller Álvaro Leyva Durán en los que habla de buscar un gran acuerdo nacional supuestamente para tumbar al presidente Gustavo Petro. Para el efecto fue designado un fiscal especializado para que recopile todo ese material que reveló el diario El País de España.

En una de las grabaciones Leyva da a entender que cuenta con el apoyo de la vicepresidenta Francia Márquez, pero ella ya lo rechazó en un comunicado que publicó el domingo en el cual aseguró que «jamás» ha traicionado «ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación».

«No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones. No me mueve el resentimiento ni la conveniencia, y a quienes creen que podrán utilizarme como instrumento de sus ambiciones, les digo: están profundamente equivocados», precisó la vicepresidenta.

El plan de Leyva para derrocar a Petro fue desvelado el domingo por el diario El País, basado en los audios que revelan que, hace dos meses, el excanciller se reunió en Estados Unidos con el congresista Mario Díaz-Balart, en un intento por acercarse al secretario de Estado, Marco Rubio, y ejercer «presión internacional» contra Petro para poner en su lugar a la vicepresidenta, Francia Márquez, quien este martes pidió a la Fiscalía aclarar la trama.

«Hay que sacar a ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones (las de 2026)… es que, además, el orden público se desbordó. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar, Eln, los del ‘clan del Golfo’ (…) Yo he hablado con los gremios más importantes», expresa Leyva en uno de los audios.

El lunes pasado, el presidente Gustavo Petro declaró desde Sevilla, España, donde asistía a la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiación al Desarrollo, que todos los mencionados en los audios, incluida la vicepresidenta Francia Márquez, debían dar explicaciones públicas y ante la justicia.

«Todas las personas que (Leyva) nombra allí, de las cuales yo no sé si lo que él cuenta es verdad o no, pues deben dar explicaciones y no solamente políticas públicas, sino ante la justicia», afirmó el mandatario.

Este miércoles, el jefe del Estado volvió a pronunciarse in extenso en su cuenta en X sobre el complot en su contra y aunque señaló que «el golpe de estado quedó algo embolatado porque se dejaron pillar», sostuvo: «Hay un golpe en flagrancia y hay que investigarlo y solicitarle a la justicia de los EE.UU que investigue».

Señala que «Leyva no está solo», pues subraya que en el intento sedicioso están los presidentes de nueve partidos «la mayoría pequeñísimos», encabezados por el presidente del congreso (Efraín Cepeda, del conservatismo), «no hay que olvidar que después de Francia, seguía Efraín Cepeda, debe ser investigado».

Además afirma que «no es el plan de un loco, Leyva no está loco», sino «lleno de odio y soberbia, y se juntó con otros y otras llenos de odio y soberbia» para adelantar su estrategia.

Igualmente asegura que lo más peligroso de la estrategia de Leyva, es que conectó dos grupos armados; el Clan del Golfo y el ELN. El último ya no creía mucho en Leyva, porque lo veían usando la paz para sacar ganancias económicas; el que sí copió fue el Clan, envió el tema a sus jefes: la Junta del Narcotráfico».