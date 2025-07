Petro: Hay un golpe en flagrancia y hay que investigarlo y solicitarle a la justicia de los EE.UU que investigue

–El presidente Gustavo Petro en un extenso escrito en su cuenta en X este miércoles afirma que «hay un golpe en flagrancia y hay que investigarlo y solicitarle a la justicia de los EE.UU que investigue», no obstante advertir que «el golpe de estado quedó algo embolatado porque se dejaron pillar».

Según el jefe del Estado en este complot el excanciller Alvaro Leyva Durán no estaba solo. «La estrategia de Leyva necesitaba urgentemente un proceso en la comisión de acusación y que algunos le ayudaran allí. Por eso llevaron a la comisión todas las cartas de Leyva, ansiosos que Leyva entregara alguna prueba real, pero puro «Tilin tilin y nada de paletas» ninguna carta prueba algún delito, ni pueden demostrar que sea incapaz para gobernar, al contrario, se me asusta la oposición golpista con mi capacidad», precisa el jefe del Estado.

El presidente Gustavo Petro comienza diciendo que a la fiscal la tienen fregada porque la quieren tumbar, con una demanda en el Consejo de Estado, cosa rara, afirma, en la sección que siempre falla en mi contra y hace «law fare» (guerra legal), qué coincidencia, la misma sección que ha sacado mis embajadores, congresistas, alcaldes y gobernadores del Pacto Histórico, dónde estarán, a propósito, los magistrados del Consejo electoral, que contra la constitución, me despojaron de mi fuero presidencial…».

Añade que «dicho y hecho impulsaron un proceso en su contra en el Consejo Nacional Electoral, construyeron pruebas para decir que había sobrepasado los topes financieros con actos que se hicieron después de terminada la campaña, o con facturas en las que se equivocó, duplicándolas, un medio de comunicación de un grupo económico, o con un avión en el que viajé a mis actos públicos, y cuyos pagos no fueron a verificar donde tocaba verificar para saber si había salido o no el vuelo con el candidato; querían abrir el golpe parlamentario, no solo por el camino inconstitucional y anticonvencional, haciendo investigar al presidente por una simple instancia administrativa y no judicial, como ya le han quitado varias sus funciones constitucionales en servicios públicos, el exregistrador Vega quitó en el conteo 700.000 votos al pacto histórico y, literalmente le robaron las elecciones y su personería jurídica a la Fuerza ciudadana; el mismo Vega, como presidente de partido, firmó la carta desconociendo al presidente porque convocó al pueblo a decidir, que crimen para ellos, y que coincidencia una y otra vez, el registrador actual también rompió el principio de presunción de legalidad del decreto presidencial que convocó a la consulta presidencial y sin competencia para ello desconoció al presidente de la república».

Subraya que la investigación de un caso como Odebrecht, o la de este golpe de estado cogido en flagrancia, o la de los terceros del proceso del paramilitarismo, necesita de una fiscal libre de presiones, tal como estaba Barbosa y Mancera, ellos sí incursos en una investigable y oscura relación con una serie de fiscales y funcionarios que han resultado ligados a la exportación de cocaína en el puerto de Buenaventura, el puerto preferido de Diego Marín y de la Junta del Narcotráfico, la misma a la que contactó Leyva, la misma que me quiere matar, porque denuncio que dejaron en la impunidad, el caso del fiscal paraguayo Pecci, que uno de los narcos de la junta ordenó matar, este maridaje interno entre narcos y fiscales era el motivo que dificultó tanto el que se pudiera presentar, con tranquilidad, la terna a fiscal general de la nación, querían que la fiscal Mancera se quedará, y hasta mi hijo con sevicia de la prensa de los grupos económicos, terminó perjudicado, sus investigadores hoy están subjudices, eran del narcoclan. Querían evitar que presentara la terna. Y sería muy transparente que la actual fiscal no tenga ninguna presión para estudiar los actuales casos que se han presentado.

Además insiste que «hay un golpe en flagrancia y hay que investigarlo y solicitarle a la justicia de los EEUU que investigue» y a continuación detalla todo el proceso, así:

El intento sedicioso de los presidentes de nueve partidos, la mayoría pequeñísimos, que llamaron a desconocer al presidente, encabezados por el presidente del congreso, no hay que olvidar que después de Francia, seguía Efraín Cepeda, debe ser investigado.

Qué garantía podemos tener en las próximas elecciones, si el exregistrador, registrador, y el consejo electoral han actuado contra nuestros derechos. El golpe de estado se venía fraguando, Leyva no estaba solo

La investigación de un caso como Odebrecht, o la de este golpe de estado cogido en flagrancia, o la de los terceros del proceso del paramilitarismo, necesita de una fiscal libre de presiones, tal como estaba Barbosa y Mancera, ellos sí incursos en una investigable y oscura relación con una serie de fiscales y funcionarios que han resultado ligados a la exportación de cocaína en el puerto de Buenaventura, el puerto preferido de Diego Marín y de la Junta del Narcotráfico, la misma a la que contactó Leyva, la misma que me quiere matar, porque denuncio que dejaron en la impunidad, el caso del fiscal paraguayo Pecci, que uno de los narcos de la junta ordenó matar, este maridaje interno entre narcos y fiscales era el motivo que dificultó tanto el que se pudiera presentar, con tranquilidad, la terna a fiscal general de la nación, querían que la fiscal Mancera se quedará, y hasta mi hijo con sevicia de la prensa de los grupos económicos, terminó perjudicado, sus investigadores hoy están subjudices, eran del narcoclan. Querían evitar que presentara la terna. Y sería muy transparente que la actual fiscal no tenga ninguna presión para estudiar los actuales casos que se han presentado

Hay un golpe en fragrancia y hay que investigarlo y solicitarle a la justicia de los EEUU que investigue

Hace más o menos oí la conversación grabada de Leyva y tuve, en mi silencio, que ver como muchas cosas que sucedían, coincidían con su plan. ¿cuántos desconocieron, en este mes, al presidente?

No es el plan de un loco, Leyva no está loco. Esta lleno de odio y soberbia, y se juntó con otros y otras llenos de odio y soberbia.

Lo peligroso no fue el secretario de estado de EEUU: Marco Rubio, que no estuvo metido realmente. Lo más peligroso de la estrategia de Leyva, es que conectó dos grupos armados; el Clan del Golfo y el ELN. El último ya no creía mucho en Leyva, porque lo veían usando la paz para sacar ganancias económicas; el que sí copió fué el Clan, envió el tema a sus jefes: la Junta del Narcotráfico.

Hay muchas coincidencias como para pensar que es un lunático hablando solo.

Todas las cartas de Leyva, injuriando al presidente, fueron replicadas por la prensa como si se trataran de joyas literarias. Ahora esa misma prensa o no publica, o encubre la gravedad del hecho develado, «en flagrancia»; «gestionaba mi salida» afirmó el periódico del grupo Santodomingo.

O, desvía la atención con mi viaje a Manta, juntándome con un bandido, que jámás en mi vida había escuchado, como hace la prensa del grupo Ardila y la Silla Vacía.

O, como hacía la revista Semana con su director en polifonía perfecta con la, ahora candidata presidencial Victoria, siguiendo al segundo las horas que dejo de escribir trinos, como prueba de lo escrito por Leyva.

Simples coincidencias dirán

En el mes que pasó, sucedió un despliegue mediático hacia el proceso que inició un duquista extraño en comisión de acusaciones de la cámara, sobre mi supuesta drogadicción, sin presentar más pruebas que las cartas de Leyva tan publicitadas. Pero como la drogadicción no constituye delito sino incapacidad, había que ordenar, por orden judicial, hacer prueba de la intimidad del consumo del presidente, para asumir un cargo público de elección popular, así volvía a gritar unánime la prensa del poder económico, sin exigirse para si mismos la misma prueba ni para jueces/congresistas que me juzgarían ni para magistrados y expresidentes y candidatos presidenciales y directores de partidos, porque, cualquier estudiante de 1e semestre de derecho les diría, que viola la Convención Americana de Derechos Humanos, pero que convención ni que derechos humanos ni que nada, si se trata es de un golpe de estado. La base del juicio es influjo síquico, como dijo la fiscal de Ecuador sobre Correa, o sedición contra si mismo, como dijo la fiscal del Perú contra Pedro Castillo, o peculado sin apartamento, como dijo el juez del Brasil contra Lula, antes de ser el consejero del fascista Bolsonaro. O como dicen ahora contra Cristina Kitchner que se autoatentó y debe estar presa.

Pero que coincidencia que han querido apresar a Evo, Lula, Correa, Cristina, Castillo, Petro, hasta a Maduro le pusieron precio a su cabeza, un juez extranjero. Todos víctimas de golpes de estado parlamentarios, todos presidentes de izquierda. Todos incómodos para los poderes económicos de las tres Américas. No dejan hacer negocios dicen, hablan mucho de trabajadores y de pobres, de justicia social, son populistas, solo merecen la cárcel o morir.

Es pura coincidencia que mientras se publicaban profundamente las cartas que pedían defenestrarme, atentaban contra un senador de derechas, para echarle la culpa al presidente que es de izquierdas, olvidando que ningún presidente de izquierdas ha ordenado matar a alguien en América Latina, siempre y por centenares de miles, ha sido al revés.

Qué coincidencia que la mayoría de los dirigentes de la derecha después del atentado al senador Miguel Uribe, en polifonía con los que llaman de centro, que estan más a la derecha que la derecha, hayan repetido una y otra vez, que el culpable del atentado era yo, y que eso mismo hayan repetido todos los días, la prensa de los grupos económicos, y todos los dirigentes de las extremas derechas de América y de España, pero qué coincidencia con el viejo loco, hasta lograron llenar la plaza de Bolívar con el «fuera Petro» que no es más, que la misma consigna de Leyva. ¿O es que para que yo me vaya de la presidencia antes del 6 de agosto del 2026, no tienen que sacarme a la fuerza o matarme?

El golpe de estado quedó algo embolatado porque se dejaron pillar. Quedó en flagrancia, pero si no hubo culpables en Odebrecht, aquí quien sabe…

A la carta sediciosa de los nueve presidentes de partidos, se le respondió con la disciplina constitucional de la Fuerza Pública.

La fuerza pública obedeció a su comandante y presidente de la república, al no asistir a esa reunión de tufillo golpista. La otra respuesta vino de varias bancadas de congresistas de los partidos firmantes, que no aceptaron los términos sediciosos que se expresaron porque decreté la consulta popular.

Allí quedaron las firmas en la carta de los presidentes de los partidos sin efecto alguno, «con el pecado y sin el género» una especie de confesión histórica. A la postre, el Congreso por mayoría, aprobó las dos reformas sociales.

Al golpe de estado lo derrotó la movilización general del pueblo colombiano.

El golpe de estado parlamentario, se le evapora a Leyva y su propia incapacidad, porque se denunció él mismo, con su propia voz, por su propia torpeza, porque el odio y la codicia, siempre enceguecen y siempre van contra la vida.

También, en el último mes, Leyva se volvió a expresar, pero para tomar la misma posición que muchos de los jefes de la oposición, ante el atentado al senador Miguel Uribe; atentado coincidencial y postura coincidencial de varios jefes de la oposición, incluido Leyva, para echarme la culpa, casi a nivel de autoría, del atentado.

Pero precisamente porque el golpe parlamentario se evapora, en medio de masivas manifestaciones de respaldo popular al presidente, es que surge el mayor peligro.

El clan del golfo conectado por Leyva, se articula a través de Chiquito malo, a la junta del narcotráfico.

Con la ofensiva de la junta del narcotráfico, a partir de explosiones provocadas por frentes del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, de los frentes de Iván Mordisco, que también asiste a reuniones de la Junta del Narcotráfico, el día antes de mi visita a Cali, buscaban que quedara solo; ya habían intentado algo así contra mi para el día de la cop16, pero esa vez era la banda de «los paperos» en Siloé, la que guardaba el misil Sam16 con que pensaban derribar mi avión, buscaban esta vez, dañar la manifestación que al siguiente día se había convocado en Cali para recibirme.

Los aliados de la junta del narcotráfico, buscaban, que en un fortín del progresismo como es Cali, se viera una plaza sola con el presidente, o un presidente suspendiendo la manifestación por miedo

Los aliados en el acuerdo, o concierto para delinquir, de la conversación de Leyva, estaban actuando y dejaron muertos y decenas de heridos en Cali y el occidente del país, no es una coincidencia, la soledad del presidente, hubiera disparado la señal del golpe. Leyva no estaba solo

Pero no hubo soledad ni miedo. La multitud de Cali disparó el triunfo popular. Se derrotó el golpe. Allí anunciamos lo imposible, ir al corazón de Medellín. El acto definitivo. Las juventudes, los trabajadores y las mujeres de Medellín le dieron la estocada final al complot de Leyva. Increíble para los complotados que estallaron de ira y odio, Medellín demostró que estaba con las reformas sociales, con los derechos de los trabajadores y con la democracia. Ni un sabotaje les funcionó

Ahora sigue Bucaramanga. La gran marcha comunera, el preludio de la revolución que fue en la historia, ciudad del artesano que se volvió pequeño empresario, de la mujer aguerrida, de la juventud que está rompiendo las barreras del saber, del campesinado del magdalena medio que vuelve por su fuerza organizada, la región del proletariado petrolero, de Carlos Toledo Plata y de José Antonio Galán, el comunero, de Manuela Beltrán y Manuela Santos

«Esta tramitando la salida del Presidente» dijo el otrora glorioso diario cuando era propiedad de los Cano, ahora es del gran capital, yo tramito la entrada del pueblo a la historia

La veces que me han querido matar me ha ayudado el gobierno anterior de los EEUU.

De aquí en adelante, sigue la espada de Bolívar su camino libertario, y la energía de la luz, y el pueblo vibrante ¿y el gobierno de los EEUU?