Petro explica por qué llamó a consultas a embajador en Washington Daniel García-Peña

–El presidente Gustavo Petro, en una nota en X, explica que llamó «correspondientemente» a consultas al embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, en respuesta a la decisión del Secretario de Estado Marco Rubio, sin mencionar su nombre, de llamar a consulta John McNamara, encargado de negocios de los Estados Unidos en Colombia.

El jefe del Estado no hace mención tampoco al impase que provocó esa determinación estadounidense y centra su decisión en que «Daniel debe venir a informarnos sobre el avance de la agenda bilateral a la que me comprometí desde el inicio de mi gobierno».

Este es el texto integral del mensaje del presidente Gustavo Petro:

He escrito personalmente todas mis cartas y comunicaciones al presidente Trump, y esta declaración también proviene directamente de mis propios pensamientos y de mi propia mano:

En respuesta a la decisión del Sr. McNamara, encargado de negocios de los Estados Unidos Embajada en Colombia, para regresar para consultas, llamo correspondientemente a nuestro Embajador Daniel García-Peña en los Estados Unidos para consultas.

Daniel debe venir a informarnos sobre el avance de la agenda bilateral a la que me comprometí desde el inicio de mi gobierno:

1. Descarbonización de la economía y transición energética. Interconexión eléctrica de Sudamérica con Panamá y Norteamérica, para viabilizar el vasto potencial de energía limpia de Sudamérica.

2.Revitalización de la selva amazónica y de la selva biogeográfica del Chocó para absorber una parte significativa del CO? atmosférico del planeta.

3. Una decidida ofensiva contra los capos del narcotráfico y sus finanzas internacionales, incluido el mayor desafío actual de América Latina en las organizaciones criminales multinacionales: la autodenominada «Junta contra el Narcotráfico», con sede en Dubai. Hoy en día, este sindicato multinacional reúne a mafias albanesas, italianas, mexicanas, colombianas y del Cono Sur.

4. Un tratado de inmigración que reconoce el derecho de Estados Unidos’ a aceptar o rechazar visitantes, sobre la base de la dignidad humana.

5. Cooperación del gobierno de Estados Unidos en el desarrollo de una reforma del sistema financiero global para permitir canjes de deuda por acción climática de hasta 25 billones de dólares,con el objetivo de dar el primer paso decisivo hacia la descarbonización de la economía mundial y la adaptación a la crisis climática.

6. Unir nuestros esfuerzos para construir la paz regional, a través de soluciones políticas y negociadas a los conflictos en Venezuela, Cuba y Haití; poner fin a los bloqueos; e intensificar las relaciones económicas, culturales y políticas en el Gran Caribe, del que forman parte Colombia y Estados Unidos. Unirse como América Latina y el Caribe con Estados Unidos en los esfuerzos por lograr la paz en el conflicto Rusia–Ucrania y en Medio Oriente, asegurando que haya dos estados y dos naciones libres viviendo en paz en la región de Palestina, con un alto el fuego permanente y la liberación de todos los rehenes.

