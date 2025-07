La trama golpista que le mete cizaña a la relación de Colombia y EE.UU, desde la óptica internacional ¿Qué se dice?

–Esta información la ha publicado RT, informativo de la cadena de televisión internacional de Rusia, financiado por el Estado ruso, sobre lo que denomina «la trama golpista» generada por el excanciller Álvaro Leyva y varios opositores radicales al gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, y que, advierte, ha provocado que las tensiones entre Colombia y EE.UU. aumenten cada vez más. Y es que en las denuncias aparecen con fuerza no solo la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila o el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, sino todo un grupo de senadores estadounidenses, afirma.

#NoticiaW | “Yo no me arrodillo ni me dejo presionar (…) esos que están llevando a Trump hacia rupturas en América Latina, lo están llevando es para que se debilite el frente que tenemos contra las organizaciones del crimen”, dijo el presidente Petro (@petrogustavo) pic.twitter.com/KaF6StRIKf

