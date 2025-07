Carrera Presidencial en Colombia, intención de voto: Miguel Uribe 13,7 %; Vicky Dávila, 11,5 %; Gustavo Bolívar, 10,5 %

–El senador Miguel Uribe Turbay, quien sigue en estado crítico a un mes del atentado de que fue víctima en el barrio Modelia de Bogotá, encabeza las encuestas sobre la intención de voto de los colombianos para las elecciones presidencial del próximo 2026, de acuerdo con la última encuesta de Guarumo y EcoAnalítica.

Sobre la intención de voto para las presidenciales, a la pregunta ¿Si hoy fueran las elecciones por quién votaría?, el resultado es el siguiente:

Miguel Uribe 13,7%

Vicky Dávila, 11,5 %

Gustavo Bolívar, 10,5 %

Sergio Fajardo, 8,7 %

Daniel Quintero, 8,1 %

Claudia López, 5,3 %

María José Pizarro, 3,2 %)

Juan Manuel Galán, 3 %

Germán Vargas Lleras, 2,9 %

Jota Pe Hernández, 2,5 %

Se destaca que un 5,3 % de los encuestados afirmó que no votaría por ninguno de estos aspirantes y un 3,5 % no saben o no han definido por quién lo harán.

De hecho, Miguel Uribe Turbay sería el candidato presidencial del Partido Centro Democrático de acuerdo con el sondeo, ya que con un 74.4%, barre por amplísimo margen a las dos mujeres que pretenden serlo, María Fernanda Cabal (11.4%) y Paloma Valencia (6.9%).

Sobre la eventual consulta interna en el Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, el resultado del sondeo es este:

Gustavo Bolívar, 29,2 %

Daniel Quintero, 20 %

María José Pizarro, 16,7 %.

Iván Cepeda, 10.7 %

Carolina Corcho, 8.8 %

Susana Muhamad, 5.2 %

Camilo Romero, 3.3 %

Carlos Caicedo, 2.0 %

Por ninguno, 3.2 %

En el sector centro, la cuestión esta así:

Sergio Fajardo, 33,9%

Claudia López, 18,6 %,

Jota Pe Hernández, 14,2 %

Juan Daniel Oviedo, 8.8 %

Juan Manuel Galán, 8.5 %

Alejandro Gaviria, 3.8 %

Mauricio Cárdenas, 3.7 %

David Luna, 3.6 %

María Claudia Lacouture, 0.6 %

Por ninguno, 3.0 %

En la centro-derecha, estos son los resultados:

Vicky Dávila, 51.9 %

Germán Vargas Lleras, 20.1 %

Abelardo de la Espriella, 9.1 %

Daniel Palacios, 7.1 %

Wilson Ruíz, 3.8 %

Santiago Botero, 2.7 %

Por ninguno, 3.9 %

De otro lado, la encuesta se ocupó de interrogar sobre la percepción de los colombianos sobre el desempeño del presidente Gustavo Petro:

Pésimo, 26,6 %

Malo, 23,7 %

Bueno, 30,3 %

Excelente, 8,4 %

FICHA TÉCNICA

-Persona Jurídica que realizó la encuesta: Guarumo y EcoAnalitica Medición y Conceptos Económicos S.A.S

-Persona Jurídica que la encomendó: Guarumo

-Fuente de Financiación: Guarumo

-Objetivo General: Preguntas sobre favorabilidad, percepción y escenarios hipotéticos electorales

-Universo de Estudio: Hombres y mujeres colombianos mayores de 18 an?os, de todos los niveles socioeconómicos residentes en el territorio nacional exceptuando a los denominados antiguos territorios nacionales y el archipiélago de San Andrés y providencia. para un total de 37.000.000 de colombianos

-Diseño de la muestra: El diseño de la muestra es probabilístico por etapas

-Tamaño de la muestra: 2.122 encuestas distribuidas de la siguiente manera: Armenia (32), Barranquilla (157), Bello (16), Bogotá (387), Bucaramanga (98), Buenaventura (27), Cajicá (28), Cali (130), Cartagena (113), Codazzi (34), Cúcuta (40), Dosquebradas (43), Envigado (32), Floridablanca (44), Funza (39), Girón (55), Ibagué (53), Itagüí (6), Jamundí (26), Madrid (33), Manizales (54), Medellín (121), Montelíbano (35), Mosquera (43), Neiva (17), Palmira (22), Pasto (29), Popayán (46), Riohacha (37), Santa Marta (44), Sincelejo (65), Soledad (29), Tolú (60), Turbaco (28), Villavicencio (27), Virginia (44), Yumbo (28)

-Técnica de Recolección: Encuesta presencial a hogares

-Fecha de Recolección: 1 de julio al 5 de julio de 2025

-Margen de error: Nivel de confianza del 95%. Total margen de error nacional 2.2%

-Distribución de la muestra: Las encuestas se realizaron según censo de población discriminado por municipios, estratificación socio económica, localidad, barrio, manzana, población mayor de 18 años.

-Marcos muestrales: Censo de Población Nacional – Potencial electoral