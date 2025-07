IDRD inauguró más de 11 nuevos kilómetros de Ciclovía en Bogotá

Foto: IDRD

La Ciclovía de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ sigue creciendo. A partir del pasado domingo 6 de julio, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) puso en marcha una ampliación de más de 11 kilómetros que se suman a este programa emblemático de la ciudad, consolidando su apuesta por el bienestar, la salud y el disfrute del espacio público a través del deporte y la actividad física.

La expansión incluye dos nuevos tramos que permitirán a más de 862.000 personas acceder a espacios seguros para caminar, correr, montar bicicleta, patinar o simplemente disfrutar en familia cada domingo:

La inversión del IDRD para la operación de los nuevos tramos supera los $1.300 millones anuales, recursos que permitirán garantizar una experiencia segura y de calidad todos los domingos del año.

El impacto de esta ampliación también se extiende a los programas comunitarios del IDRD, como la Escuela de la Bici, que viene formando gratuitamente a ciudadanos de todas las edades en competencias para usar la bicicleta con confianza y seguridad. Así mismo, en este nuevo tramo se contará con servicios y actividades complementarias del IDRD, como la Ciclovía Alternativa, que en este punto incluyó Dodgeball y Soft Combat durante la jornada.

“Estoy muy agradecida con el IDRD por darnos esta oportunidad, especialmente a los adultos mayores. Me siento muy feliz. Aprendí a montar con el IDRD porque no sabía, hicimos varios recorridos y esto es algo que me desestresa, me hace feliz, es una felicidad absoluta”, contó Gladys Estupiñán, habitante del barrio Porvenir en Bosa y beneficiaria del programa Escuela de la Bici.