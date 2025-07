IDPYBA abre agenda para esterilización gratuita de mascotas para julio 2025

Foto: Secretaría Distrital de Salud.

Desde este lunes 7 de julio de 2025, los bogotanos y bogotanas podrán agendar su turno para acceder al servicio gratuito de esterilización de perros y gatos en el punto fijo ubicado en la Universidad Nacional sede Bogotá. La jornada, liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), se habilita todos los lunes desde las 7:00 a. m., con prioridad para animales de hogares de pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.

Los interesados pueden agendar su cita ingresando al sitio web https://turnos.idpyba.com/solicitar-turnos-unal# o de forma presencial en los SuperCADES de Manitas, Suba y Américas, presentando una copia del recibo de servicio público y su cédula. También está disponible la línea telefónica 601 647 7117 y la sede administrativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), ubicada en la calle 10 #26-51, Torre Sur, piso 8.

Es importante tener en cuenta que el turno es personal e intransferible, y que no se atenderán animales en estado de celo, embarazo o lactancia. Además, no se realizarán esterilizaciones sin cita previa ni a menores de edad que no estén acompañados por un adulto responsable. Si el lunes es festivo, los turnos se habilitan el martes siguiente.