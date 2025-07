Subred Salud Sur Occidente habilitó certificación de discapacidad gestionada desde casa

Foto: Secretaría Distrital de Salud

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente habilitó el servicio de certificación de discapacidad en la modalidad domiciliaria para los habitantes de las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda. Esta estrategia facilita el acceso a la salud de personas que, por su condición clínica o movilidad reducida no pueden desplazarse hasta un centro asistencial.

La certificación de discapacidad es un documento esencial para que los usuarios puedan acceder a servicios de salud, programas sociales y beneficios institucionales de acuerdo con sus capacidades.

Para obtener el certificado de discapacidad, el usuario o su cuidador debe asistir a una cita médica regular y manifestar al profesional de salud la necesidad del documento.

Si el médico lo considera pertinente, emitirá la orden de valoración por parte del equipo multidisciplinario en modalidad domiciliaria. Posteriormente, el usuario o cuidador debe radicar los documentos requeridos, orden médica, historia clínica, exámenes que sustenten el diagnóstico, copia del documento de identidad y recibo de servicio público que acredite residencia en Bogotá a través de la plataforma Agilínea (www.saludcapital.gov.co/agilinea).

Una vez revisada la documentación, la Secretaría Distrital de Salud remite la orden domiciliaria a la Subred Sur Occidente, donde se realiza la asignación correspondiente para la visita del equipo al domicilio.

“A mí me parece muy bueno que vengan a la casa, porque no me puedo movilizar. Esto me facilita mucho poder seguir con mi atención”, expresó Rosa Helena Morales, beneficiaria de este servicio.