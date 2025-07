Así reaccionaron sectores políticos a las arremetidas de Petro en su alocución y en el consejo de ministros

–La larga intervención del presidente Gustavo Petro, en alocución y el consejo de ministros, este martes, causó reacciones en sectores políticos y sociales. El jefe del Estado arremetió contra sus ministros, a los que calificó de traidores, así como contra los medios de comunicación, organismos de control y empresarios, caso concreto contra los dueños de la EPS Sanitas.

“Está prohibido que una empresa como Keralty les pague a los políticos. El político que recibe ese dinero es un criminal que está atacando la vida de Colombia y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse, porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros. Y si me toca hablar con el rey de España, me toca hablar”, precisó el mandatario.

Además, cuestionó a la Corte Constitucional por haber tumbado la intervención forzosa de la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS Sanitas y notificó que «la intervención hay que continuarla y ampliarla».

También volvió a arremeter contra EE.UU y entre otras cosas, afirmó: “¡Pongámonos de acuerdo en lo que toca democracia y libertad. Si no, esa estatua de Nueva York hay que trasladarla a Cartagena!”.

Insistiré en el examen toxicológico a Petro. No puede ser que se tome los medios nacionales por 1 hora 48 minutos para decir barbaridades que dejan en evidencia su lamentable estado.

«Insistiré en el examen toxicológico a Petro. No puede ser que se tome los medios nacionales por 1 hora 48 minutos para decir barbaridades que dejan en evidencia su lamentable estado», precisó en su cuenta en X la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal.

La “alocución” de Petro dejó ver la situación de enajenación mental en la que vive. Este país no merece tanta vergüenza, puntualizó la dirigente política.

"A mi nadie que sea negro va a decirme que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales del guale(//&%$#) en París…" Afirma Petro.

La congresista Katherine Miranda trinó: «La alocución de anoche no da risa, preocupa y avergüenza».

Alocución DEMENCIAL. ¡Que espectáculo tan patético!

«Oigan, no pude más y apagué el televisor. De lejos, el espectáculo más bochornoso y ridículo de un presidente ante todo un país», añadió Miranda. «En plena alocución presidencial, delante de todo el país, el Presidente miente y amenaza sin ruborizarse. De una vez advierto, conmigo no cuente para su reforma tributaria, esta no sería necesaria si dejara de gastarse el presupuesto en marchas, embajadas y reduciendo la enorme burocracia», complementó.

El presidente Petro está dando un espectáculo lamentable, en vivo y en directo por televisión. Patético. Y lo que falta…

La exalcaldesa y aspirante presidencial Claudia López Hernández:

«El espectáculo lamentable y degradante de esta alocución de Petro es el punto más bajo hasta hoy de su Presidencia. Y faltan 12 meses!»

Lamentable en lo que quedó la ilusión de cambio que ofreció Petro. La salud destruida, el gas y la energía carísimas, la inseguridad y la politiquería disparadas, y la exhibición de la decadencia y la narrativa de victima. Será duro reconstruir a Colombia, pero lo lograremos!??

Exministro Alejandro Gaviria:

«La salud de los colombianos está en manos de un presidente delirante, fuera de sus cabales, y de un grupo de funcionarios pusilánimes, incapaces de reaccionar ante su verborrea televisada».

Previamente, Gaviria trinó:

Hay una especie de delirio cómico en todo esto. "Parece que los bogotanos de antes, eran únicos en toda la humanidad", dice la primera frase. Llaman la atención, de entrada, la coma entre sujeto y predicado (la proverbial coma petrista) y el anacronismo: los "bogotanos de antes".

El exministro José Manuel Restrepo Abondano trinó:

«Una de las características del populismo es la victimización y la búsqueda permanente de otros responsables así sea a costa de la mentira. El camino ademas es armar una narrativa que parezca convincente y ojalá que se alimente de odio y resentimiento, así no sea veraz.

Hoy asistimos a un espectáculo de esta forma de populismo.

Tristemente ya muy pocos creen en lo que dice, porque la fuerza de los hechos es superior al deshilvanado, falso e incoherente discurso.

La consecuencia es más y más perdida de credibilidad y de autoridad.

#YELPROBLEMAHUMANITARIO quien lo resuelve ?»

El también exministro Juan Carlos Pinzón Bueno, calificó la nueva alocución del presidente Gustavo Petro «irresponsable con el país en todo sentido», y puntualizó:

1. Parece no estar en sus cabales.

2. Dice cosas llenas de improvisación, imprecisiones, y pasiones.

3. Provoca un daño deliberado a la relación con Estados Unidos afectando los intereses económicos y personales de millones de colombianos.

4. Sigue la destrucción del sistema de salud perjudicando a millones de personas.

5. Ataca a inversionistas extranjeros dañando la confianza en el país.

6. Su tono y comportamiento son indignos con su cargo, su deber, y la reputación del país en el mundo.

«Lamentablemente, es claro que esto ya no es un error o bufonada. Da la impresión de ser un plan para sumir al país es un caos por conveniencia ideológica, que atrasa a Colombia, la empobrece, y le roba el futuro a las próximas generaciones. Este libreto ya se ha visto en otras partes, y termina en tragedia para las naciones víctimas de esos “caudillos”. Que Colombia nunca termine en eso», concluyó Pinzón Bueno.

El senador antioqueño de Centro Democrático Esteban Quintero:

¡COLOMBIA SE RESPETA!

¡COLOMBIA SE RESPETA!

Que indignación, vergüenza, que degradación la que hace este personaje de la más alta dignidad de nuestro país. El Estado está en una deriva peligrosa. No hay claridad, no hay rumbo, no hay verdad. Nos dirige un irresponsable. Colombia no puede seguir…

Por supuesto, no hubo reacciones de los ministros contra los cuales hizo serios señalamientos. Al parecer, solo esperan salir de los cargos, dentro de los «cambios radicales» anunciados por el mandatario.

“La mayoría me han traicionado (…) yo no puedo tener mi último año con gente que no sepa el programa de gobierno y no lo aplique”, precisó al anunciar un nuevo remezón ministerial.

“Yo no puedo tener mi último año con gente que no sepa el programa de gobierno y no lo aplique. Sea del color político que sea, el gobierno no puede permitir que se burle al pueblo”, precisó el jefe del Estado.

“El programa de gobierno es un mandato popular. Y siempre, aquí, el mandato popular se respeta. No hay norma o ley que se pueda poner por encima de la voluntad del pueblo”, añadió.

“La base democrática es el voto popular en la Presidencia, que ordenó unas cosas que el gabinete está haciendo lo contrario. Y el gabinete final del Gobierno del cambio no puede hacer eso. Entonces, anuncio que voy a hacer cambios radicales”, puntualizó.

“Hay venganza por doquier y yo la estoy sufriendo (…) Yo me paso el 80 % de mi tiempo en la Presidencia atendiendo los problemas de los conflictos entre las mujeres”, indicó.

“Los mayores problemas de este gobierno es la pelea a muerte, donde se tiran a las personas, más en las mujeres (…) ya me van a levantar a palo mañana, pero aquí sabemos cómo es”, anotó.