MinDefensa pide a los colombianos izar bandera a media asta para honrar a los héroes de la patria

–Al iniciar este jueves la conmemoración de la fiesta de Independencia del 20 de julio con una ofrenda florar en el monumento a los héroes en Bogotá, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, exhortó a los colombianos a izar la bandera de Colombia a media asta para honrar la memoria de los miembros de la Fuerza Pública que han ofrendado su vida por la patria.

De hecho, el pabellón nacional permanecerá a media asta en cada unidad militar y policial hasta el próximo 20 de Julio, en memoria honrosa de los héroes de la patria y celebrar con antelación el Grito de Independencia.

A lo largo y ancho del territorio nacional habrá actividades en las que se recordarán las hazañas heroicas de los hombres de las Fuerzas Militares, que mediante su juramento se comprometieron con la defensa e ideales de libertad y justicia para todos los colombianos.

Se guardará un respetuoso minuto de silencio por los héroes que partieron en cumplimento de su deber constitucional y se les brindará un respetuoso homenaje, que incluye ofrendas florales.

This #20DeJulio raise our flag and let’s celebrate independence together with pride and gratitude. Join us at the military parade, where we honor those who defend our nation every day. #EnModoPatrio pic.twitter.com/vJ2n16dJOh

