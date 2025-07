Petro responde a Keralty: «A mi no me amenaza un extranjero»

–Tras la notificación del apoderado del grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, de que «si ordenan rectificar al presidente Gustavo Petro y no lo hace, veremos qué camino tenemos’, el primer mandatario respondió este sábado: «A mi no me amenaza un extranjero».

El jefe del Estado, a través de su cuenta en X, notificó que usará «todos los medios que me da la ley y el derecho internacional para que, en Colombia, capitales extranjeros no amenacen la salud de los colombianos, la Patria y la persona del presidente de la República».

Advirtió, demás, que «quienes evaden nuestra ley y rompen la clausula de no comerciar con regímenes genocidas recibirán nuestra respuesta legal».

Y finalmente, sentenció: «Primero muerto que volver a ser esclavizado o colonizado. Nosotros no nos arrodillamos».

Concretamente, el jefe del Estado hizo las precisiones en respuesta Juan David Riveros, apoderado de Keralty, quien en declaraciones al diario El Tiempo de Bogotá se refirió a la tutela que instauró contra el mandatario para buscar restablecer y proteger los derechos fundamentales del máximo dirigente de la empresa Joseba Grajales, «seriamente vulnerados por el Presidente». Además, anunció que acudirá al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para poner la queja «por lo que creemos es un exceso en el poder del primer mandatario contra una persona sin tacha».

«Estamos acá porque creemos en las instituciones. Si personas individuales no las cumplen, pues tendrán que asumir otras cargas (…) Ya llegará ese momento, dependiendo de lo que las autoridades decidan. Si ordenan que el Presidente rectifique y no rectifica, veremos qué camino tenemos».

El abogado advirtió que en este Gobierno, especialmente en los últimos 15 meses, Keralty ha venido siendo objeto de un comportamiento hostil, que ha escalado y, subrayó: «Creemos que la intervención de la EPS Sanitas es una muestra».

Además señaló: «No queremos personalizar la discusión como trata de hacer el Presidente. Respetamos el Estado de Derecho. Buscamos con esa denuncia y otra contra del ministro de Salud, que las autoridades investiguen esas conductas, en nuestra opinión, delictivas (…). Creemos en la justicia de Colombia, que tome decisiones a que haya lugar.

El grupo empresarial Keralty, además de la tutela contra el presidente Petro, instauró una demanda por 1.200 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial que se dedica a la resolución de conflictos internacionales relacionados con inversiones.