Convención Nacional de Pacto Histórico: Se oficializaron seis precandidaturas presidenciales para la consulta popular del 26 de octubre

–En la Convención Nacional de Pacto Histórico reunida este sábado en Bogotá se oficializaron seis precandidaturas presidenciales que serán sometidas a consideración de la consulta popular que se cumplirá el 26 de octubre próximo. Resultó paritaria, pues son tres mujeres, Carolina Corcho, Susana Muhamad , Gloria Flórez y tres hombres, Camilo Romero, Daniel Quintero y Gustavo Bolívar. Sin embargo, hay otra aspirante, María José Pizarro, quien, aunque se declaró decidida a entrar a la carrera presidencial, no estableció si se somete o no al escrutinio de la consulta.

En la convención del partido del presidente Gustavo Petro participaron más de 1.200 delegadas y delegados, representantes de los partidos fundadores, congresistas, líderes sociales, que avanzaron en la consolidación del Movimiento Político del Pacto.

En el evento político fue presentada la reglamentación para la consulta presidencial y las elecciones al senado y Cámara de Representantes, la orientación de afiliación y «la ruta para proteger, acelerar y profundizar el cambio en Colombia».

No es posible continuar gobernando en 2026 si no defendemos con orgullo los logros del Pte Petro, no es posible continuar si no le demostramos a Colombia que estamos mejor que hace tres años.

Aquí mis palabras en la 1ª convención del Pacto Histórico.

RT? #DefensoresDelCambio pic.twitter.com/fClWvIkwRk

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 19, 2025