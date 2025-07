EE.UU: Motor de un Boeing 767 se incendia en pleno vuelo (VIDEO)

–(Captura de video @fl360aero). Un avión de Delta Air Lines, que volaba desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL), realizó un aterrizaje de emergencia luego de que se incendiara el motor izquierdo justo después del despegue.

El Boeing 767-400 (N835MH) propulsado por motores GE CF6-80C2 aterrizó de forma segura con los servicios de emergencia en espera.

A Delta Air Lines flight DL446, flying from Los Angeles International Airport (LAX) to Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL), did an air turn back (ATB) to LAX following an engine fire just after the take-off on July 18, 2025.

The Boeing 767-400 (N835MH)… pic.twitter.com/klZKPN3hnX

— FL360aero (@fl360aero) July 19, 2025