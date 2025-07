Petro a EE.UU: “No nos están ayudando. Somos nosotros los que ayudamos. Allá no mueren, aquí sí”

–Un nuevo pronunciamiento hizo el presidente Gustavo Petro sobre la decisión de los Estados Unidos de recortar la asistencia a Colombia, destacando el sacrificio que hace el país para colaborar con el gobierno estadounidense en la lucha contra el narcotráfico.

“No nos están ayudando. Somos nosotros los que ayudamos. Allá no mueren, aquí sí”, afirmó el primer mandatario en una intervención en la ciudad de Cartagena en el Día de la Armada y la conmemoración de los 202 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, y los 25 años de Cotecmar, la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval.

“Nosotros aquí ayudamos a los Estados Unidos, a Europa y ahora a Australia, y cada vez se abre más el espectro geográfico, a que sus sociedades no enloquezcan, porque masivamente, al parecer, por la falta de afectos que generan ese tipo de sociedades, pues van conduciendo al ser humano a enfermedades psicológicas que llegan hasta la muerte”, precisó el mandatario colombiano.

En referencia a los informes que hablan de recortes de ayudas económicas de Estados Unidos a Colombia, que discute el Congreso de esa nación, el presidente Gustavo Petro advirtió que “la vida humana es lo que mayor valor tiene, no es el dólar» y subrayó:

«170 millones de dólares nos los pueden quitar, sí, pero si iban a las propias empresas de los que nos regalaban el billete. Eso no era ayuda”.

Agregó que “muchos colombianos y colombianas se robaron ese billete. También. Pero eso no ha tenido un efecto, una eficacia, en la intención de que Colombia pueda salir de la violencia, o los Estados Unidos se puedan ayudar, desde Colombia, en sus problemas sociales, conflictivos que, como toda sociedad, tiene”.

Y aclaró: “No nos metemos en la política interior de ellos, pero no se puede demeritar. Oiga, que Colombia está ayudando a los Estados Unidos, a que su sociedad no enloquezca más. Y si ellos ayudan, pues nos estamos es colaborando, no es al revés, colaboración es como la humanidad puede salir adelante, si se colabora, si se ayuda”.

En su intervención, el jefe del Estado se refirió a los resultados de la lucha contra el narcotráfico y destacó que aseguró que de las 2.333 toneladas de cocaína que se han incautado en este Gobierno, 1.362 las ha incautado la Armada.

Explicó que esto se ha logrado “de dos maneras, aquí, en este puerto incluso, o con inteligencia en las rutas incluso internacionales o en los puertos a donde llega ese producto, producto que las decisiones mundiales han dicho que son ilícitos”.

Además aseguró que “2.148 narcotraficantes han sido capturados en Colombia, en este Gobierno” y comentó: “Lo que yo más hago en mi oficina es firmar extradiciones, aburridamente, porque no me causa placer. Y ahí llegan 40 cada día”.

Luego preguntó: “Y ya van 2.148. ¿Se acaba el narcotráfico con esto? Pues hasta ahora no, hasta ahora consumen más y entonces aparecen más narcotraficantes y ya no son colombianos, muchos de los capturados ahora son albaneses, franceses, alemanes, españoles, italianos, croatas, etcétera. Y, entonces, qué es lo que está pasando con este mercado, que, en lugar de ser regulado y controlado, disminuido, lo que se está expandiendo en el mundo”.

Igualmente hizo alusión a la minería ilegal y subrayó que “hemos acabado 589 máquinas, que son las dragas, los dragones, para la extracción del oro. Esto ha sido siguiendo una tesis mía, y es que si nosotros golpeamos la economía ilícita, pueda disminuir la violencia. Entonces la tesis ¿ha sido cierta o no?, pues hay que mirarlo en las cifras, que son temas ya de mayor análisis, es golpear las economías ilícitas, de tal manera que sientan el golpe, permite desfinanciar la actividad violenta en el país”.

Por separado, en su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro, se refirió a la decisión de los Estados Unidos de autorizar a Chevron a reanudar la extracción de petróleo en Venezuela.

«Le mandé razón al presidente de los EEUU. Hagamos Bussines, bussines (negocios). Time is money. Pero la gran ayuda de los bussines es a la vida, a la Humanidad y a las Américas, es hacer esos bussines en energías limpias», escribió.

«Calmará algo la economía, y de paso a la colombiana, es la ley de los mercados, pero hay que pensar en grande. Salir del pasado y entrar al futuro, Trump», agregó.

Finalmente indicó que América del sur tiene el potencial, que se vuelve realidad con 600.000 millones de dólares, de limpiar 100% toda la matriz de generación efectiva de los EEUU y salvar a la humanidad por tanto, del colapso climatico.