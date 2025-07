EE.UU: Acusan a Trump de hacer trampa en un campo de golf en Escocia (VIDEO)

–Un video compartido en las redes sociales parece mostrar al presidente de EE.UU., Donald Trump, haciendo trampa en el campo de golf durante su viaje a Escocia este fin de semana.

Las imágenes muestran a uno de los ‘caddies’ o personal de campo cuando se agacha ligeramente y deja caer una bola delante del mandatario, quien se acerca en su carrito de golf, se baja del vehículo y se prepara para golpear la pelota caída con su palo de golf. El video se detiene antes del golpe.

