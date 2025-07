Juicio al expresidente Álvaro Uribe; hoy se define si es condenado o absuelto

–La jueza 44 de conocimiento de Bogotá Sandra Liliana Heredia se apresta a leer este lunes el sentido del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez con base en las 38 pruebas presentadas por la Fiscalía y las 55 que expuso su defensa a cargo de Jaime Granados Peña, en el proceso que se prolongó durante cinco meses por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.

Lo que ha sustentado Granados Peña es que el único interés del exmandatario era corroborar una información que le había llegado por varias personas cercanas sobre varios exparamilitares que habían querido retractarse de los señalamientos que habían hecho en su contra.

El proceso comenzó tras la denuncia que entabló Uribe Vélez en 2012, siendo senador, contra su colega Iván Cepeda, por presuntamente manipular testigos para vincularlo con el paramilitarismo, pero seis años después la Corte Suprema archivó la denuncia contra Cepeda y decidió investigar al exmandatario de Centro Democrático. En agosto de 2020, la Corte dispuso la detención domiciliaria del expresidente, quien decidió renunciar a su curul en el Congreso, por lo que el caso pasó a la justicia ordinaria.

La Fiscalía señala a Uribe Vélez como determinador de una operación ilegal para influir en procesos judiciales mediante la presión o compra de testigos, con base en el testimonio del excabecilla paramilitar Juan Guillermo Monsalve, quien lo vinculó con la conformación del llamado Bloque Metro de las autodefensas.

De producirse la condena, habrá apelación y el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, el cual tendrá plazo para decidir hasta antes del 8 de octubre, fecha límite para evitar la prescripción. Si se confirma una condena, el proceso podría ir a la Corte Suprema de Justicia.

La víspera, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, colgó una declaración en su cuenta en X en la cual arremete contra el senador Iván Cepeda. En una nota que titula «Iván Cepeda sin límites, el Perfecto Camarada de la Farc», el exmandatario le hace un completo prontuario al congresista de la Coalición Pacto Histórico-Polo Democrático:

Este es su texto integral:

En 1965 se mudó con sus padres a Checoslovaquia. En 1969 viajó a La Habana, Cuba, recién sometida bajo la dictadura comunista de los Castro. A los 13 años fue integrante de la Juventud Comunista (JUCO). Entre 1981 y 1987 cursó estudios universitarios en Bulgaria, por entonces parte de la comunista Unión Soviética. Ángela Urrego, una guerrillera de la Farc, adoptó como alias el nombre de su madre “Yira Castro”. Un frente de la Farc lleva el nombre de su padre “Manuel Cepeda”.

1. Iván Cepeda se crió en el ambiente del grupo terrorista Farc, del cual su padre fue uno de los mayores impulsores. Su padre combinó todas las formas de lucha, la violencia, el odio y la política. En la formación marxista de Cepeda se destaca la ideología, el odio y la ponzoña. En los computadores de Raúl Reyes aparece Iván Cepeda como la persona que ayudaba a la FARC a hacer movilizaciones. Son notorias las escenas de los apoyos que Iván Cepeda daba a los integrantes de la FARC, Iván Márquez y Santrich.

2. Iván Cepeda buscó a los paramilitares, sus enemigos de la víspera, en cárceles de Estados Unidos, para preguntar por mis vínculos con los paramilitares. A Juan Carlos Sierra, el Tuso, le ofreció un asilo para su familia. Lo han disimulado de humanitario.

3. Cepeda manipuló las actas de la reunión con los exparamilitares en Estados Unidos. Rodrigo Lara, quien estuvo en esa reunión, inicialmente se negó a firmarlas porque tenían la mentira de expresar que en la reunión se había mencionado a mis hijos. Solamente cuando eso se corrigió Rodrigo Lara firmó. Pero esa manipulación de actas no terminó allí. A la Corte Suprema de Justicia llegaron dos actas que están en el expediente. Una, con el sello de la Comisión Interamericana, en la cual aparece que en esa reunión se mencionó a Juan Manuel Santos y a otras personas. Y otra, enviada por Cepeda, donde se excluye el nombre de Santos y de otras personas. La reunión fue en 2009. En esa época Cepeda era enemigo de Santos. Y el acta editada la envía a la Corte Suprema en el 2019, cuando ya era socio de Santos por la rendición del Estado ante la FARC.

4. Cepeda visitó muchos presos en las cárceles, envió a la justicia las declaraciones que tomó a los delincuentes comunes Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá. Las mentiras de ambos fueron probadas por mis abogados y en mi defensa material. Los dos viven resentidos porque fueron puestos presos en mi gobierno. No pudieron entrar a Justicia y Paz ni a la JEP, dada la naturaleza de sus delitos.

5. Están probados los beneficios que Cepeda le ha dado al testigo Monsalve. Llevaron a su familia a Bogotá. Le ofrecieron asilo en Argentina y les dijeron que Monsalve llegaría libre en 15 días. Le proporcionaron a la familia recursos por aproximadamente 12 millones de pesos a través de la Fundación de Solidaridad con los Presos Políticos, sin que Monsalve sea preso político sino un delincuente común, ya estaba condenado por secuestro extorsivo y otros delitos.

La mencionada Fundación, cercana al senador Cepeda, publicó aportes del senador Cepeda que él mentirosamente negó en el juicio. Además, Cepeda gestionó evitar el traslado de Monsalve a la cárcel de Valledupar, también gestionó el privilegio de una casa fiscal en la cárcel donde todavía se encuentra. Cepeda ayudó al injusto asilo de Deyanira, la esposa de Monsalve, que ha sido señalada por Inteligencia Militar y por los habitantes de su pueblo como integrante de FARC,

6. Cepeda visitaba cárceles, ofrecía beneficios para que me acusaran. Yo pedí verificar los informes que me llegaban sobre algunas de esas actuaciones. Es muy importante tener en cuenta que entre 2011, cuando Monsalve le dio la declaración a Cepeda contra mi hermano y contra mí, y 2018, nunca busqué contacto alguno con Monsalve. Solamente en 2018, cuando Vicky Jaramillo me dijo que el preso Monsalve estaba arrepentido de haber mentido contra mi hermano y contra mí, le pedí al Dr. Diego Cadena verificar esa información. También mandé verificar informes que me llegaron y cuyas fuentes son conocidas sobre visitas de Cepeda a dos reclusos en Itagüí y a tres en Cómbita. La realidad de esas visitas se constató. Todos dijeron que Cepeda les ofreció beneficios para que me acusaran. Solamente Cepeda dice que no ofreció beneficios sin aportar una sola prueba para tal afirmación.

7. Se probó que Piedad Córdoba, fallecida, y Mercedes Arroyave fueron compañeras de fechoría de Cepeda. Mercedes Arroyave está perdida. La ausencia de Mercedes Arroyave en el juicio indica que encubre acciones del senador Cepeda. Si tuviera algo que decir contra mí, habría aparecido.

8. Sobre las reiteradas mentiras de Cepeda, basta referirse a la manipulación con su teléfono. El abogado de Cepeda envió a la Corte mensajes que el testigo Monsalve dirigía a Cepeda sin las respuestas de éste. Cuando a Cepeda le preguntaron dijo que la memoria de su teléfono se había dañado, que lo devolvió al Senado. Esta es la disculpa de quien engaña a la justicia, no permitió una extracción del contenido de ese teléfono antes de devolverlo al Senado.

9. Cepeda ha hecho sus campañas políticas afectando mi reputación, vinculándome miserablemente con Pablo Escobar, con Santiago Gallón Henao, con la empresa cuyo dueño habría pagado a los sicarios que asesinaron a Don Guillermo Cano.

10. La frialdad calumniadora de Cepeda me ha acusado de no haber extraditado a Julián Bolívar ni a Freddy Rendón Herrera, el Alemán, por intereses personales. Cepeda miente, en el gobierno Santos la Corte autorizó la extradición de Julián Bolívar y el gobierno no lo envió. Al final de mi gobierno la Corte desautorizó la extradición de Freddy Rendón Herrera, el Alemán.

11. Cepeda sabe llegar a la justicia para manipularla. Un magistrado, compañero de trabajo de la señora esposa de Cepeda y contratista del gobierno Santos en el proceso de La Habana con la FARC, (del cual fui visible opositor), que debió declararse impedido, fue quien me puso preso en casa por cárcel.

Cepeda irrespetó a dos fiscales que yo no conocía y que solicitaron preclusión en mi favor. Uno de ellos compulsó a Cepeda por soborno de testigos. El Tribunal de Bogotá no negó la preclusión de manera absoluta, pidió más pruebas, cuya práctica me favoreció, sin embargo, otro fiscal nombrado y promovido por el Ministro de Justicia Eduardo Montealegre cuando ejercía como Fiscal General, me acusó con clara violación del conflicto de interés. Cepeda y Montealegre han sido cercanos complacientes de la Farc y compinches del Presidente Petro.

Cepeda ha maltratado al Procurador que pidió absolverme, pero ignora que tres procuradores anteriores también pidieron lo mismo.

12. Cepeda ha propuesto a algunos compañeros del Centro Democrático que hagamos un acuerdo nacional para una ley de punto final, esto es, intenta seducirme, que yo quedaría indultado como los terroristas de la FARC en virtud de esa ley. Cepeda fue un gran alumno y hoy es un actor muy destacado de la trampa comunista, “siémbrale a tu adversario un delito para que lo desacredites por siempre.” Lo último, en El País de Madrid, Cepeda señaló que mi familia (trabajadora y de valores), es una de las tres familias narcotraficantes de San José del Nus. Me ha inventado familiares que no tengo.

Cepeda y Santos han sido los mayores benefactores de la Farc.

13. Cepeda está documentado por la guerrilla como su ujier, su mensajero, un comunista de patraña, una apariencia de Señorón que en los Derechos Humanos oculta el odio. Cepeda un aspirante presidencial sobre la difamación del adversario que le indicaron como el correcto para sus propósitos.

Este domingo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez asistió a una misa en la iglesia San José de Medellín, luego de lo cual pronunció un discurso que se prolongó una hora y 15 minutos y que concluyó diciendo: “Con la ayuda de Dios tendremos el alma templada para superar dificultades y seguir esta lucha. Les digo de todo corazón: en nuestro largo discurrir, seguramente, he cometido errores propios de una vida política intensa, dinámica y prolongada. Pero también les digo que jamás le hemos faltado a la obligatoria lealtad con la democracia y la libertad de nuestra patria”.

Medellín, calles, domingo. Jamás le faltaremos a la obligatoria lealtad con la democracia y con la libertad de la Patria. pic.twitter.com/dM4xTtevrr — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 28, 2025

El Partido Centro Democrático, trinó:

TODOS CONECTADOS CON LA VERDAD

El momento es ahora. La narrativa no puede quedar en manos de quienes han promovido la mentira en contra del Presidente Uribe.