Desaparece Julian Brown, el inventor que afirmó saber cómo convertir plástico en gasolina

–Julian Brown, un estadounidense conocido por promover en línea su invento que, aseguraba, era capaz de transformar plástico en gasolina, ha generado inquietud entre sus adeptos tras desaparecer después de haber denunciado que se hallaba «bajo ataque».

A mediados de junio, el hombre, de 21 años, afirmó en sus redes sociales que estaba siendo perseguido por «un helicóptero secreto» que daba vueltas sobre él «en medio de la nada». «Esto se vuelve aún más aterrador. Por favor, oren por mí», se dirigió a sus seguidores.

A SECRET Helicopter found circled me in the middle of NOWHERE… and it gets even scarier – Pray for me please ?? pic.twitter.com/CeSYNGD5eK

— Julian Brown (@Naturejab) June 14, 2025