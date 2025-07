Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este jueves 31 de julio en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua de este jueves 31 de julio de 2025 en la capital de la República por trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

Jueves 31 de julio de 2025

Kennedy

Provivienda Oriental

De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

San Pablo Jericó

De la Carrera 120 a la Avenida Carrera 129, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 22

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

Modelia sector Bosque de Modelia, Villas del Pinar, Santa Cecilia

De la Carrera 80 a la Carrera 86, entre la Calle 24 a la Avenida Calle 26

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

El Remanso

De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Class, La Paz, Carmelo Sur

De la Avenida Carrera 80 a la Carrera 82G Bis, entre la Calle 54 Sur a la Calle 58A Sur

De la Carrera 82A Bis a la Avenida Carrera 86, entre la Calle 54 Sur a la Calle 60 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Ciudad Bolívar

Los Tres Reyes, El Mirador de la Estancia, Perdomo Alto, Espino I, Espino, Santo Domingo, San Antonio Mirador, Ismael Perdomo, Santa Viviana, Sierra Morena

De la Calle 62G S a la Diagonal 75C S, entre la Carrera 77C a la Carrera 73J

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Ciudad Bolívar

Afectación Barrios Castillo:

El Reflejo II, La Perla, La Estrella Sector Lagos, El Trigal, Estrella Del Sur, S.C. Central De Mezclas, Urb. Buenavista, Rincón del Diamante, Casa de Teja, El Reflejo, Juan Pablo, Urb. Chicalá El Rubí, S.C. Sotavento, San Joaquín Costa Azul, S.C Quiba, Villas de San Joaquín, Buenos Aires II, Monterrey, Republica de Venezuela, Buenos Aires III Sector, Torrelli, Urb. Las Quintas del Sur, Las Delicias del Sur, Marandu, San Fernando, Colmena III, Acapulco I, S.C. Casa de Teja, Urb. Mirador del Rey, Vista Hermosa Sector Capri, Urb. Las Quintas, Álvaro Bernal Segura, Bellavista Lucero Alto, El Castillo, Lucero Medio, Sauces Hortalizas Recuerdo, Millán Los Sauces, San Luis, Bogotá Sur La Esperanza, El Consuelo, Bogotá Sector Tequendama, S.C. Quiba, Buenos Aires, Lucero Sur Bajo, Juan Pablo II, Parcelación Bogotá, Bogotá Sur La Esperanza, Urb. El Satélite, Vista Hermosa, Las Delicias del Sur, Divino Nino, Domingo Laín III, Bogotá Castillo Grande, Parcelación Bogotá, Bogotá Sur La Esperanza

Afectación Barrios Volador:

Los Andes Sector 5 Nutibara, S.C. Naciones Unidas, San Joaquín Vaticano El Vergel, San Joaquín Vaticano Galpón, La Estrella Sector Lagos, Estrella del Sur, S.C. Central de Mezclas, S.C. El Mochuelo Oriental, Juan Pablo, Arabia, Villa Rosa, S.C. El Minuto de María, El Tesorito, Mirador de San Marcos, Florida Sur Alto, San Joaquín Costa Azul, S.C Quiba, Villas de San Joaquín, Buenos Aires II, Monterrey, Republica de Venezuela, Buenos Aires III Sector, Torrelli, Villas del Progreso, S.C El Mochuelo II, El Tesoro II, Naciones Unidas Chaparro, Urb. Alfa, S.C. Bella Flor Sur, Marandu, San Rafael Sur, La Esmeralda Sur, S.C. El Mirador, Acapulco I, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, S.C. Casa de Teja, Vista Hermosa Sector Capri, Las Manitas II Sector, Álvaro Bernal Segura, Mirador Nutibara, Bellavista Lucero Alto, Nueva Colombia, Villa Gloria Las Manitas, Las Manitas, El Castillo, Villas El Diamante, El Triunfo Sur, Villa Gloria, S.C. El Tesoro, S.C. Arabia, Los Duques, Sauces Hortalizas Recuerdo, Estrella de María, El Limonar, La Cumbre, 8 de Diciembre, Bogotá Sur La Esperanza, San Joaquín El Vaticano, S.C. Quiba Urbano, Buenos Aires_, El Minuto de María, Juan Pablo II, Cedritos del Sur III, Cedritos del Sur II, Los Urapanes, Vista Hermosa, Las Delicias del Sur, Divino Nino, Canadá Honda, Divino Nino, La Cabana, S.C. Quiba Urbano I, Tesoro Tesorito, Estrella Turquía 2 Sector, San Joaquín El Vaticano Sector El Carrizal

Quiba:

Los Andes Sector 5 Nutibara, Arabia, S.C. Cordillera del Sur, Cordillera Sur, El Tesorito, Florida Sur Alto, Villas del Progreso, S.C El Mochuelo II, Naciones Unidas Santa Rosa, Naciones Unidas Chaparro, Tabor Alta loma, Edén Sector El Paraíso, Los Alpes, S.C. Los Alpes Sur, S.C. Bella Flor Sur, El Mirador, El Paraíso, La Esmeralda Sur, S.C. El Mirador, El Edén y Libimani, El Recuerdo Sur, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, S.C. La Torre, Bella Flor, Brisas del Volador, Mirador Nutivara, Villas El Diamante, S.C. El Tesoro, S.C. Quiba Bajo, S.C. Cerro Colorado, La Cumbre, 8 de Diciembre, S.C. Quiba Bajo, Republica de Canadá, S.C. Arborizadora Alta, Vista Hermosa, Canadá Honda, S.C. Nueva Esperanza, S.C. Bella Flor Sur Rural, El Paraíso, S.C. El Mochuelo II, S.C. Quiba Bajo, Arabia II Sector, El Edén y Libimani, S.C. Quiba Bajo, El Edén y Libimani, S.C. Quiba Bajo, El Verbenal, S.C. Quiba Bajo, S.C. Quiba Bajo, El Paraíso, El Paraíso, S.C. Quiba Bajo

Alpes:

Arabia, S.C El Mochuelo II, Los Alpes, S.C. Bella Flor Sur, El Recuerdo Sur, S.C. Quiba Bajo, S.C. El Mochuelo II

Castillo:

De la Carrera 19 Bis a la Carrera 14 Bis A, entre la Calle 65B Sur a la Calle 67A Sur, Diagonal 69B Sur, Calle 72C Sur

Volador:

De la Diagonal 69A Sur a la Calle 83 Sur, entre la Carrera 18D a la Carrera 18H

Quiba:

De la Calle 70R Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 26C a la Carrera 27H

De la Calle 70 Sur a la Calle 82D Sur, entre la Carrera 18X a la Carrera 26A Bis F

Alpes:

De la Calle 70R Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 26C a la Carrera 27H

7:00 a.m.

10 horas

Mantenimiento

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.