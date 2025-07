No arrendar tierras a productores de caña de azúcar pide Petro comunidades campesinas de Cauca y Valle

–En la inauguración de la red integrada de comunicaciones Punto Vida, en Cauca, el presidente Gustavo Petro pidió este miércoles analizar qué efecto produce en la seguridad alimentaria de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca el hecho de que la mejor tierra se dedique a hacer etanol.

“El etanol no sirve para comer, uno se muere si come etanol, el etanol sirve es para los carros. Me gustaría que el gremio azucarero me respondiera», afirmó.

El presidente Petro cuestionó: ¿Qué sacamos entregándoles tierra a comunidades negras, indígenas o mestizas, si el nuevo dueño de la tierra se la arrienda a los propietarios de la caña de azúcar? No sacamos nada, porque el señor de la caña de azúcar no va a producir alimentos sino etanol», se respondió.

El mandatario, en ese sentido, propuso un pacto a la población beneficiaria de la entrega de tierras: “que toda la tierra que sea propiedad indígena, étnica, mestiza o campesina, no se arriende a los señores de la caña de azúcar».

Dijo el presidente que se requiere de un nuevo modelo productivo y más tierra, pero la tierra dedicada al cultivo de caña de azúcar vale diez veces más que la tierra de otros lugares del país.

“Las 30 mil hectáreas de tierra sembradas aquí con caña de azúcar valen más que las 300 mil hectáreas, que son la mitad de todas las tierras que hemos comprado en Colombia», sostuvo.

El presidente @PetroGustavo les propone a las comunidades de Caloto, Cauca: “Que no se vuelva a arrendar la tierra a los señores de la caña de azúcar, y que se produzcan los alimentos de la región. Veamos si somos capaces de ser dueños del territorio y no dejarnos imponer reglas… pic.twitter.com/rNmnsnm3Yz — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) July 30, 2025

En su intervención el jefe del Estado destacó que dos millones de personas han salido de la pobreza alimentaria en el país, pero, subrayó, 14 millones están en riesgo de padecerla.

“La Constitución dice que la producción de alimentos goza de especial protección del Estado, pero si usamos la tierra fértil para otros fines, como sacar petróleo, pues entonces nos morimos de hambre», aseguró.

Dijo que a pesar de que casi dos millones de personas han salido de la pobreza alimentaria, hace tres años estaban en esa condición más de 16 millones, y ahora son 14 millones. “Es un riesgo que, frente a cualquier fenómeno climático, puede pasar que ya no sea población en riesgo, sino que efectivamente sientan hambre».

El jefe de Estado agregó que “en Colombia hay dos millones de personas sintiendo hambre. En este gobierno hemos reducido esa cifra en 200 mil personas, eso es muy poco, dónde está la producción para alimentar esos dos millones de personas», cuestionó.

El presidente Gustavo Petro inauguró en el resguardo de Huellas, en el municipio de Caloto (Cauca), una innovadora red de comunicación para comunidades indígenas conocida como ‘Puntos Vida’.

La estrategia, liderada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), permitirá conectar directamente a los resguardos con la línea de emergencia 103, garantizando respuesta inmediata en contextos de riesgo.

El jefe del Estado explicó el funcionamiento y propósito de la nueva infraestructura tecnológica: “Esta antena que está atrás y que hoy inauguramos es para hablar con alguien anónimo, gracias a las nuevas tecnologías que no existían antes. No es un canal propiamente de celular, aunque ahí se puede usar el celular porque es un punto de Wi-Fi, sino que es, le llaman una red troncal».

Detalló que esta red troncal es una red dedicada, diseñada para facilitar la comunicación entre autoridades responsables de la protección del territorio. “Es como una telaraña, una red de comunicación integrada que combina varios elementos tecnológicos: lo troncal, el Wi-Fi y también lo satelital».

Subrayó que el componente satelital permite una ubicación precisa mediante coordenadas, lo cual puede ser útil para la seguridad, pero también implica responsabilidades. “Si en alguna colina de estas ocurre algo y se avisa, y queda registrado que se avisa, pero no hubo reacción, entonces se crea una responsabilidad de funcionarios públicos que tienen como deber la seguridad».

La red, compuesta por 16 antenas, busca cubrir amplias zonas del territorio nacional y está pensada como un primer paso hacia una infraestructura más robusta. “Este es el comienzo. Obviamente vale un dinero, hay que probar su eficiencia», concluyó.

Los ‘Puntos Vida’ están diseñados para fortalecer la protección colectiva de los pueblos indígenas, en especial en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado o la ausencia estatal.

Esta infraestructura mejora la cobertura de comunicación entre las comunidades y las instituciones del Estado, permitiendo activar protocolos de atención y acompañamiento cuando surjan amenazas o emergencias.

La iniciativa beneficiará principalmente a comunidades del pueblo Nasa y ya se implementa en varios resguardos del Cauca y Nariño, como Pueblo Nuevo Ceral y Las Delicias (Buenos Aires), López Adentro, Páez, San Francisco de Corinto, Cerro Tijeras (Suárez) y Munchique Los Tigres (Santander de Quilichao), entre otros.