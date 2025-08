Trump impone aranceles más altos a decenas de países; a Colombia mantiene el 10%

–El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva en la cual impone aranceles más altos a decenas de países para reestructurar el comercio mundial en beneficio de Estados Unidos. Concretamente los montos oscilan entre 10 % y 41 %.

Como quiera que Colombia tiene una balanza comercial desfavorable, se le mantiene un arancel del 10 por ciento.

En el listado los países de América Latina a los cuales se les fija una tarifa recíproca ajustada, son: Bolivia, 15%; Costa Rica, 15%; Ecuador, 15%; Nicaragua, 18% y Venezuela, 15%.

Brasil figura con un 10%, pero será solo hasta el 6 de agosto. El miércoles el gobierno de Trump anunció que a ese arancel mínimo universal añadirá 40 puntos porcentuales (pp), lo que equivale a un 50%, debido sobre todo al juicio contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, acusado de intentona golpista.

Este jueves, tras hablar por teléfono con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum, Trump se mostró indulgente con su vecino del sur y le concedió una prórroga de 90 días con el objetivo «de firmar» un acuerdo «dentro de ese plazo, o incluso más». Entre tanto sigue sometido al 25% salvo los bienes incluidos en el T-MEC.

Se alcanzó «el mejor acuerdo posible» si se compara con otras naciones, afirmó Sheinbaum en rueda de prensa.

En la Orden Ejecutiva que firmó Trump establece que las mercancías de cualquier socio comercial extranjero que no estén incluidas en el Anexo I de esta orden estarán sujetas a un impuesto adicional ad valorem tasa arancelaria del 10 por ciento de conformidad con los términos de la Orden Ejecutiva 14257, con sus modificaciones, a menos que se disponga expresamente lo contrario.

Las nuevas tarifas aduaneras no entrarán en vigor este viernes como estaba previsto inicialmente, sino dentro de siete días. El retraso tiene como objetivo dar tiempo a las aduanas para prepararse, informó un alto cargo estadounidense a periodistas.

«Esta tasa será efectiva con respecto a las mercancías ingresadas para consumo o retiradas del almacén para consumo a partir de las 12:01 am, hora del este, 7 días después de la fecha de este pedido», precisa.

Igualmente señala: «En la Orden Ejecutiva 14257 del 2 de abril de 2025 (Regulación de importaciones con un arancel recíproco para rectificar prácticas comerciales que contribuyen a déficits comerciales anuales grandes y persistentes de bienes en los Estados Unidos), encontré que las condiciones se reflejaban en déficits comerciales anuales grandes y persistentes en los Estados Unidos. Los déficits del comercio de bienes constituyen una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la economía de los Estados Unidos que tiene su origen total o sustancial fuera del país. Declaré una emergencia nacional con respecto a esa amenaza y, para hacer frente a esa amenaza, impuse medidas adicionales ad valorem deberes que consideré necesarios y apropiados».

Subraya que ha recibido información adicional y recomendaciones de varios altos funcionarios sobre, entre otras cosas, la continua falta de reciprocidad en nuestras relaciones comerciales bilaterales y el impacto de los socios comerciales extranjeros’, las tasas arancelarias dispares y las barreras no arancelarias sobre las exportaciones estadounidenses, la base manufacturera nacional, las cadenas de suministro críticas y la base industrial de defensa. También he recibido información y recomendaciones adicionales sobre cuestiones de relaciones exteriores, económicas y de seguridad nacional, incluido el estado de las negociaciones comerciales, los esfuerzos para tomar represalias contra los Estados Unidos por sus acciones para abordar la emergencia declarada en la Orden Ejecutiva 14257 y los esfuerzos para alinearse con los Estados Unidos en cuestiones económicas y de seguridad nacional.

Por ejemplo, puntualiza, algunos socios comerciales han acordado, o están a punto de aceptar, compromisos comerciales y de seguridad significativos con los Estados Unidos, lo que indica sus sinceras intenciones de remediar permanentemente las barreras comerciales que han contribuido a la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 14257, y alinearse con los Estados Unidos en cuestiones económicas y de seguridad nacional. Otros socios comerciales, a pesar de haber entablado negociaciones, han ofrecido condiciones que, en mi opinión, no abordan suficientemente los desequilibrios en nuestra relación comercial o no se han alineado suficientemente con los Estados Unidos en cuestiones económicas y de seguridad nacional. También hay algunos socios comerciales que no han entablado negociaciones con Estados Unidos ni han tomado medidas adecuadas para alinearse suficientemente con Estados Unidos en cuestiones económicas y de seguridad nacional.

Igualmente precia: «Después de considerar la información y recomendaciones que he recibido recientemente, entre otras cosas, he determinado que es necesario y apropiado hacer frente a la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 14257 imponiendo medidas adicionales ad valorem derechos sobre bienes de ciertos socios comerciales a las tasas establecidas en el Anexo I de esta orden, sujetos a todas las excepciones aplicables establecidas en la Orden Ejecutiva 14257, en su forma enmendada, en lugar de los derechos adicionales ad valorem derechos impuestos previamente a los bienes de dichos socios comerciales en la Orden Ejecutiva 14257, con sus modificaciones».

Las nuevas tarifas aduaneras llegan al 41% en el caso de Siria, a la que Suiza pisa los talones con el 39%. Argelia está sujeta al 30%, Bangladés al 20%, Laos al 40% e India al 25%.

Canadá también recibe un golpe, al pasar del 25% al 35%, salvo los productos protegidos por el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), del que forma parte junto con Estados Unidos y México.

«Canadá no ha cooperado para frenar el flujo constante de fentanilo y otras drogas ilícitas, y ha tomado represalias contra Estados Unidos» lamentó la Casa Blanca.

«Los cárteles mexicanos operan cada vez más laboratorios de síntesis de fentanilo y nitazeno en Canadá», añade sobre dos opioides sintéticos que preocupan a Estados Unidos.

La Unión Europea (UE), Japón y Corea del Sur, unos de los pocos socios que lograron renegociar las tarifas durante la tregua anunciada en abril y postergada desde entonces, estarán sujetos al 15%, como la mayor parte de los países. El Reino Unido, Vietnam, Indonesia y Filipinas también alcanzaron acuerdos, todavía preliminares.

Washington aumentó del 10 al 15% los recargos para Costa Rica, Bolivia y Ecuador y mantuvo intactos los previstos en abril para Venezuela (15%) y Nicaragua (18%).

China queda excluida

México, que se exponía a tarifas aduaneras adicionales del 30%, «acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias, que eran muchas», añadió Trump.

«No cabe duda: el decreto y los acuerdos» concluidos en los últimos meses «destrozan el libro de reglas comerciales que ha gobernado el comercio internacional desde la Segunda Guerra Mundial», opina Wendy Cutler, vicepresidenta senior del Asia Society Policy Institute.

«Si nuestros socios pueden preservarlo sin Estados Unidos es una pregunta abierta», añadió.

China ha quedado excluida del drama porque su tregua no expiraba este viernes, sino el 12 de agosto, cuando los aranceles podrían volver a niveles más altos.

Hasta ahora la mayoría de los países se enfrentaban al arancel mínimo universal del 10% impuesto en abril y los aplicados a ciertos productos como el 50% al aluminio y el acero o el 25% a los automóviles. A partir del viernes también entrarán en vigor recargos del 50% para los productos fabricados con cobre.

El impacto de los aranceles preocupa a los economistas. Los consideran un lastre para la inflación, que subió al 2,6% en junio, según el índice PCE publicado el jueves, y para el crecimiento de Estados Unidos.

El uso de los aranceles como medio de presión para alcanzar acuerdos comerciales favorables a Estados Unidos acabó en los tribunales.

Este jueves se celebró una vista en una corte de apelaciones de Washington para determinar si Trump se ha extralimitado en sus facultades constitucionales al imponer estos recargos.

La Casa Blanca ha advertido que apelará ante la Corte Suprema si la sentencia le es desfavorable. (Información DW).