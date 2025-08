Superservicios extiende por tres meses inspección al operador eléctrico XM

–La Superintendencia de Servicios inició evaluación integral al administrador del Sistema Interconectado Nacional y del mercado mayorista de energía XM S.A. E.S.P. por un contrato por 100 mil millones de pesos con el objetivo de desarrollar un software para automatizar procesos, que luego de 10 años nunca se entregó. El proceso durará tres meses y contempla el análisis de aspectos administrativos, financieros, regulatorios y comerciales relacionados con su operación, indicó el organismo de control.

Se recuerda que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, había solicitado revisión y actuaciones de control fiscal y disciplinario a la Procuraduría, Contraloría y a la Superservicios sobre el contrato suscrito por el operador de energía XM con Siemens-Endimensions, para desarrollar un sistema que tuvo una inversión de 26 millones de dólares, pero que nunca funcionó.

Al respecto, el jefe de la cartera energética indicó en su cuenta en X: “Siemens tiene mucho que contar. Según XM, la empresa se presentó al proceso diciendo que había hecho este sistema en otros países. Pero casi 10 años después, en Colombia no fueron capaces de terminar el objeto del contrato. Empezaron 10 empresas en el proceso contractual y terminó una sola. La Creg hizo aportes económicos que son de los usuarios; pasaron varias juntas de XM, varios comisionados de la Creg y solo hasta 2024 se presentó una demanda antes de que caducara la acción contractual. XM debería decirle al país si esos recursos se perdieron o no. El contrato va a cumplir casi 10 años de haberse firmado y el sistema prometido y contratado, objetivamente, no existe».

La Superintendencia de Servicios advirtió que como parte de la estrategia de inspección, vigilancia y control, adelantará una revisión de los convenios y contratos suscritos por XM, con el fin de verificar su conformidad con las disposiciones definidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Entre estos está el contrato mencionado recientemente por el ministro de Minas y Energía.

La evaluación integral se desarrolla en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que se realiza sobre los agentes del mercado, con el propósito de fortalecer la transparencia, eficiencia y cumplimiento normativo del sistema eléctrico nacional.

De manera paralela, la Superservicios sostiene mesas de trabajo permanentes con XM, en las que se evalúan las condiciones técnicas, operativas y administrativas del Sistema Interconectado Nacional, con enfoque preventivo y correctivo.

La Superservicios reiteró su compromiso con el fortalecimiento institucional del sector energético, en beneficio de la prestación eficiente, segura y confiable del servicio público de energía para todos los colombianos.