Cortes de luz este jueves 7 de agosto de 2025 en Bogotá y Tocancipá
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este jueves 7 de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Tocancipá, Cundinamarca.
Localidad de Bosa
Barrio Las Margaritas. De la carrera 88 a carrera 90 entre calle 58 sur a calle 60 sur – Desde las 06:30 a. m. a las 05:45 p. m.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio Bella Flor. De la calle 73 sur a calle 75 sur entre carrera 26 a carrera 28 – Desde las 07:45 a. m. a las 05:15 p. m.
Localidad de Kennedy
Barrio Dindalito. De la calle 41 sur a calle 43 sur entre carrera 90 a carrera 92 – Desde las 07:45 a. m. a las 05:15 p. m.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Barrio Claret. De la calle 46 sur a calle 48 sur entre carrera 27 a carrera 29 – Desde las 07:30 a. m. a las 05:00 p. m.
Municipios aledaños a Bogotá
Tocancipá, Cundinamarca
Vereda El Porvenir. Desde las 09:00 a. m. a las 05:00 p. m.