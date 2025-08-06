    • Bogotá Cundinamarca

    Cortes de luz este jueves 7 de agosto de 2025 en Bogotá y Tocancipá

    –(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este jueves 7 de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Tocancipá, Cundinamarca.

    Localidad de Bosa

    Barrio Las Margaritas. De la carrera 88 a carrera 90 entre calle 58 sur a calle 60 sur – Desde las 06:30 a. m. a las 05:45 p. m.

    Localidad de Ciudad Bolívar

    Barrio Bella Flor. De la calle 73 sur a calle 75 sur entre carrera 26 a carrera 28 – Desde las 07:45 a. m. a las 05:15 p. m.

    Localidad de Kennedy

    Barrio Dindalito. De la calle 41 sur a calle 43 sur entre carrera 90 a carrera 92 – Desde las 07:45 a. m. a las 05:15 p. m.

    Localidad de Rafael Uribe Uribe

    Barrio Claret. De la calle 46 sur a calle 48 sur entre carrera 27 a carrera 29 – Desde las 07:30 a. m. a las 05:00 p. m.

    Municipios aledaños a Bogotá

    Tocancipá, Cundinamarca

    Vereda El Porvenir. Desde las 09:00 a. m. a las 05:00 p. m.

