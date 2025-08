Petro afirma que Colombia necesita una reforma tributaria progresiva para reducir la desigualdad

–En su alocución de este martes, el Presidente Gustavo Petro afirmó que para reducir la desigualdad en Colombia, se necesita una reforma tributaria progresiva, como lo establece la Constitución, que exija más impuestos a los más ricos y no a la clase media del país.

“En Colombia la desigualdad es altísima, más que cualquier país de América Latina, es donde más se conserva explotación del trabajador y la trabajadora y se usa el trabajador como un esclavo. Por eso tenemos la violencia que tenemos y los problemas que tenemos, como el narcotráfico», indicó el mandatario.

Petro aseguró cuestionó a la Junta Directiva del Banco de la República por no reducir las tasas de interés. “Si no bajan más es por culpa de la Junta Directiva del Banco de la República, que está premiando a los más ricos de Colombia en detrimento de la economía nacional que podría crecer más, la real, la productiva, no la rentística».

El mandatario no obstante destacó durante la alocución que en 2024 la incidencia de la línea de pobreza monetaria cerró en 31,8%, frente al 34,6% de 2023.

“Este Gobierno logró bajar la línea de pobreza monetaria en Colombia a un punto histórico: 31,8% en el total nacional durante 2024, el menor porcentaje de la historia registrado para este tipo de estadística. Significa que hemos logrado bajar la pobreza monetaria en Colombia hasta donde ningún presidente lo había logrado», aseguró el presidente Gustavo Petro.

“Aún hay más pobreza en el campo que en la ciudad, eso se llama desigualdad social, porque hay terratenientes con la tierra. El día en que no haya terratenientes improductivos y no haya campesinos sin tierras en el campo colombiano, sino campesinos con tierras, ese día podremos decir que la riqueza habrá comenzado en el campo colombiano», afirmó.

Sin embargo, el jefe de Estado dijo que “hay que seguir adelante: no queremos que Colombia vuelva a la pobreza, sino que salga definitivamente. Y eso nos pone en un gran reto, al Gobierno y a la sociedad colombiana, pero a mí me llena de orgullo, porque a eso vine yo aquí, a gobernar», aseguró.

El jefe de Estado también defendió la reforma tributaria para recaudar mayores ingresos y disminuir la desigualdad.

“Dicen que no debe haber más impuestos, pero ¿con qué se financia el Ejército? ¿con qué se financian los derechos de los colombianos? El Estado tiene que garantizar los derechos universales de las personas, la salud, la educación, la vida, el saber, entre otros», señaló.

El mandatario presentó la variación del crecimiento del ingreso, en especial de los quintiles centrales (2, 3 y 4) que es donde está el grueso de la población colombiana.

Los quintiles agrupan a grupos de población, con el 20 % del total cada uno.

Explicó que el quintil 1, que es el grupo más pobre, tiene un crecimiento real de 2,9 % mensual en sus ingresos. Es poco, porque donde está el verdadero crecimiento anual en 2023 y 2024, es en un promedio anual superior al 5 % en los quintiles 2, 3 y 4, mientras el quintil 5, el de los más ricos, tiene un crecimiento de 3,5 %.

“Aquí estamos igualando a la población a través de los ingresos, por eso disminuye el coeficiente Gini de ingresos, pero crecen más que el grupo más pobre. Por eso no logramos una caída más importante del coeficiente Gini», afirmó.

De otro lado, el presidente hizo una férrea defensa del modelo económico descarbonizado que viene impulsando su administración desde hace tres años.

“Vamos por el camino correcto, aquí está cayendo esto (la extracción de carbón, petróleo y gas) pero no por Petro, sino porque el mercado mundial piensa lo mismo que yo, y es que no se puede comprar más carbón, vamos para abajo. ¿Y cuál es el problema? Que si amarramos la economía a lo que va para abajo, pues vamos sencillamente con los ojos abiertos al abismo», aseguró el jefe de Estado.

“Hombres y mujeres de Colombia, estamos produciendo más alimentos, estamos rescatando el campo colombiano que es donde se hace la guerra, y entonces esto se llama riqueza colombiana, porque es producción real, y casi todos venimos del campo en Colombia», indicó.

El mandatario también se refirió a las reservas estratégicas de carbón, petróleo y gas. “Mucha crítica al petróleo, dicen que se nos bajaron las reservas, y no. En 2014 la disponibilidad de reservas era de 6 años hoy son 7 años. Durante todo el periodo del 2014 al 2024 ha estado girando entre 5 y 6 años, en 2024 7 años», explicó.

El presidente explicó que, si las reservas han ido bajando, es porque ha habido menos extracción, “pero aún no ha habido ninguna crisis de escasez de gas. Entonces, ¿tenemos que gastarnos un dineral para explorar más gas, que es hidrocarburo, y se genera muerte con él? O lo que tenemos es que bajar la demanda de gas. Este Gobierno lo que quiere es bajar la demanda de gas», puntualizó.

En este contexto, el primer mandatario sostuvo que hay que bajar la demanda de gas y el primer responsable es Ecopetrol, para dar el salto a las energías limpias. Si Ecopetrol sigue dependiendo del carbón y el petróleo, quebrará. Es hora de que compita en generación de energía limpia y ayude a bajar tarifas».