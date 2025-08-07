Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este viernes 8 de agosto en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este viernes 8 de agosto de 2025 en la capital de la República por trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

Viernes 8 de agosto de 2025

Puente Aranda

Los Ejidos

De la Avenida Carrera 36 a la Avenida Carrera 50, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 20 o Avenida Américas

7:00 a.m.

27 horas

Empates y reinstalación de Hidrante

Puente Aranda

El Remanso

De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

Carmen de Fontibón

De la Carrera 112 a la Carrera 118A, entre la Calle 17 a la Diagonal 16

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.