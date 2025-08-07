    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este viernes 8 de agosto en Bogotá

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este viernes 8 de agosto de 2025 en la capital de la República por trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

    Viernes 8 de agosto de 2025

    Puente Aranda

    Los Ejidos
    De la Avenida Carrera 36 a la Avenida Carrera 50, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 20 o Avenida Américas
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates y reinstalación de Hidrante

    Puente Aranda

    El Remanso
    De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Fontibón

    Carmen de Fontibón
    De la Carrera 112 a la Carrera 118A, entre la Calle 17 a la Diagonal 16
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

